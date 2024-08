Přesně 138 aut značky Škoda 110R Coupé doplněné o sportovní modifikaci Škoda 130RS se naskládalo na uničovské náměstí okolo radnice, Mariánského sloupu či dvou kašen.

„Jedná se o čtrnáctý ročník. Rekord máme 204, průměrně přijede okolo 150 aut. Je tady ale nádherné náměstí, krásná radnice, i když bylo trošku složitější auta poskládat. Navíc nás město Uničov podpořilo, takže je o akci zájem,“ shodli se předseda klubu Škoda 110R Coupé Martin Šulc s místopředsedou Davidem Fantyšem.

Spanilá jízda vyjela ze Šternberku

Modely se vyráběly pouze deset let od roku 1970 do roku 1980. Krásná podívaná táhla a lidé si automobily prohlíželi i fotili. Prohlédnout si nevšedně zaplněné náměstí mohli také z věže radnice.

„Města jsme začali střídat, protože už nechtěli jezdit pořád do jednoho, takže máme své schéma a popostrkujeme to po republice. Pro nás organizátory je to složitější, ale účastníci se podívají po nových městech. Tentokrát byl sraz v kempu ve Šternberku a sem jsme jeli společně spanilou jízdou,“ pokračoval Šulc

close info Zdroj: Deník/Michal Muzikant zoom_in Sraz veteránů Škoda 110R v Uničově

Poté řidiči, kteří do Uničova dorazili z celé České republiky, ale také ze Švédska či Maďarska, vyrazili na poznávací jízdu v okolí Uničova.

„Oni se pokochají a nám to dá čas vyfotografovat posádku s autem a dát do pamětního listu, které jim po návratu rozdáme a vyhlásíme nějaké soutěže zručnosti,“ uzavřel Martin Šulc.