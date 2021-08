Žralok je ideálním útočištěm. "Po loňské premiéře jsme se sem vrátili. Žralok je pro podobné srazy zaslíbeným místem. Potvrzuje to ostatně i samotná účast. Přihlásilo se nám okolo pěti set třiceti lidí, což vychází na tři sta aut. Modlili jsme se, abychom sem všechny dostali," komentoval hlavní organizátor srazu Michal Lipner a dodal: "Autíčkáři se nám sjeli například ze Žatce, Plzně, Lovosic, Mostu, Prahy, Ostravy či Olomouce. Zkrátka z celé republiky a dokonce i ze Slovenska."

VIDEO: Sraz majitelů japonských aut v plumlovském kempu Žralok, 14. 8. 2021

Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Auta před chatkami, na trávě nebo parkovišti. "Lidí i aut je plno. Zkrátka dobrá akce, vydařilo se i počasí," usmíval se správce kempu Petr Piňos.

Značková všehochuť uspokojila každého. "Mají to krásně vyleštěné, i potahy vypadají jako nové. Na sraz to asi vždycky vypucují," vysvětlovala maminka svému synkovi, který s úžasem hleděl do interiéru jednoho sporťáku. "Chceme, aby sraz proběhl v jakoby klidnějším duchu. Každý z návštěvníků má možnost, si auta podrobně prohlédnout," doplňuje Lipner.

Zajímavé kousky v obležení. "Málo k vidění jsou u nás například Mitsubishi Sapporo, Datsun, Nissan 300zx nebo Nissan GTR, ale upřímně se přiznám, že jsem si ještě všechny unikáty nebo rarity neprohlédl, ale je jich tu dost," informoval šéf srazu.

Dvoulitrovým Galantem dorazil až z Plzně. "Mám Mitsubishi Galant sedmé generace z roku 1996. Mám ho druhým rokem a jedná se o mé první auto. Mým snem bylo Evo, ale jako student jsem na něj finančně nedosáhl. Mám tedy Galant, aktuálně jsem na něm dělal motor. Jezdím s ním o víkendech, protože v týdnu jezdím kamionem a nemám čas," sdělil Jakub Dvořák.

Plumlovské děti dostanou zajímavý dárek. "Vždycky věnujeme peníze, které vybereme navíc na charitu. Před třemi roky v Holešově jsme přispěli malému Matyáškovi. Letos jsme se domluvili s Dětským domovem Plumlov, že jim za vybrané peníze zbudujeme ohniště s posezením a část japonské zahrady," připomíná charitativní podtext hlavní organizátor.

Láska k v českých krajích k mnohdy přehlíženým vozům je silná. "Japonec na konec? Hrozná blbost, spíše by se mělo říkat: A nakonec si ho každý koupí! Sám mám Mitsubishi Lancer a jsem s ním naprosto spokojený. Japonci mají jednu nespornou výhodu, že umí udělat auta na oko pěkné a mají nesmrtelné motory," uzavírá Lukáš Lipner.

Ve Žraloku bude živo až do pozdních sobotních hodin. Večer se kemp rozsvítí díky světlům stovek zaparkovaných vozidel a den ukončí ohniváš show. Ve volných chvílích bude hrát kapela Imortela.