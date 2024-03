„Mohla by to být tak krásná vila, a co je to za hrůzu. Postrach. V parčíku ty existence popíjejí na lavičkách, vedle je dětské hřiště a přes plot mateřská školka,“ kroutili nad dlouhodobým problémem hlavou starší manželé, kteří chodí přes most přes Bystřici a parčíkem pravidelně na procházku.

Do objektu nemá právo vniknout městská policie a státní policie do něj může pouze vstoupit, pokud má podezření na páchání nezákonné činnosti.

„Sama policie nás žádala, abychom občanům sdělili, že se nemají bát je volat v případě, kdy se domnívají, že ve vile může docházet ke kriminální činnosti,“ připomněl místním.

Majitel nereaguje

Objekt, v němž jsou částečně vysklená okna a otevřenou brankou lze vidět „skládku“ na pozemku, dělá starosti i vedení Mateřské školy Blanická.

Majitele oslovilo i kvůli tomu, že o školku s dětmi s poruchou autistického spektra je velký zájem a potřebuje rozšířit stávající prostory.

„Tento objekt, na který se díváme z oken, by se přímo nabízel, kéž by byla možná dohoda s majitelem. Nereaguje. Nedávno tady byli hasiči, byl hlášen únik plynu. Pokud by došlo k posunu, celá ulice by to uvítala. Všem by se ulevilo,“ reagovala ředitelka unikátní mateřinky Jana Malá.

Stejně tak Olomoucký deník oslovil majitele nájemní vily ze 30. let, ale na dotazy zaslané e-mailem nezareagoval.

Policie: Krádeže tam řešíme opakovaně

Policie o problému v ulici Blanická ví. Hlídky provádějí namátkové kontroly v rámci běžného výkonu služby.

„Dochází zde opakovaně k majetkové trestné činnosti, kterou na základě oznámení prošetříme a stanovíme právní kvalifikaci,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Jedná se především o krádeže a krádeže vloupáním.

„Trestnou činnost násilného či jiného charakteru jsme zde na základě oznámení nešetřili,“ dodala.

Městská policie zde eviduje i porušování obecně závazné vyhlášky v souvislosti se zákazem konzumace alkoholu nebo znečišťování veřejného prostranství a rušení nočního klidu.

„Další část, 56 případů, tvoří prověrky oznámení, do kterých lze mimo jiné zahrnout desítku případů nálezů injekčních stříkaček,“ nahlédl do statistiky za rok 2023 mluvčí městské policie Petr Čunderle.