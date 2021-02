Svítivě zelená budova v areálu 2. stupně základní školy v ulici Žižkov zaujme už z dálky. O vhodnějších prostorech na tělocvik snily generace žáků, kteří se za nepříznivého počasí tísnili v malé tělocvičně. Z hodiny určené pro cvičení a sportovní hry, případně z přestávky jim část ukrojil nutný přesun ze školy do budovy v centru obce a zpět. Skákání a dupání navíc způsobovalo v obchodě pod tělocvičnou menší zemětřesení. Teď zejména žákům 5. až. 9. třídy stačí jen přejít školní dvůr a jsou v kryté hale.

Na realizaci projektu dlouhodobě chyběly peníze. Dle původních plánů měly jenom samotné stavební práce stát přes 100 milionů korun.

„Hala pro 250 diváků s restaurací nebo bowlingem se hodí spíš do města než na vesnici. My jsme to okleštili, uvnitř jsme nechali jen to potřebné a vše ostatní, co nafukovalo náklady, z toho vyhodili,“ vysvětlil hlavní důvod úspěchu starosta Michal Tichý.

Slavnostního zahájení výstavby, při němž došlo k poklepání na základní kámen haly, se 3. září 2016 zúčastnil i tehdejší premiér Bohuslav Sobotka a ministr Jiří Dienstbier (oba ČSSD). O necelý rok později, 10. června 2017, bylo oficiálně hotovo.

Nová hala zahrnující hřiště pro různé sporty, 5 šaten s kompletním sociálním vybavením či sklad nářadí stála necelých 30 milionů korun. Většinu částky pokryly dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i Olomouckého kraje, zbytek uhradil obecní rozpočet.

Čtyřiačtyřicet metrů dlouhou a dvacet tři a půl metru širokou hrací plochu kromě školy využívá i veřejnost nebo sportovní kluby z okolí. Například florbalisté z FBC Lutín pravidelně.

„Zakoupili si mantinely, které uskladnili u nás v hale. Škola si je v rámci výuky půjčuje, po domluvě s majitelem je využívají i jiné mančafty,“ řekl Tichý s tím, že právě o florbal bývá největší zájem.

Správce haly Vladislav Špunda může i zapůjčit síť na tenis či badminton, míče a další pomůcky si každý musí přinést svoje.

Hodinový nájem stojí od září do dubna 500 korun, po zbytek roku 400 korun. Provoz haly není ziskový, s čímž ale místní zastupitelé počítali předem. Ze 750 tisíc ročně se v částkách za pronájmy vrátí asi jen třetina, obec tak v minulosti doplácela půl milionu ze svého rozpočtu. Od loňska navíc kvůli pandemii koronaviru a souvisejícímu zákazu tělocviku i sportovních akcí hala zeje prázdnotou.