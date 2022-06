Na okraji Olomouce roste nová sportovní hala

Nová sportovní hala vyrůstá na okraji Olomouce nedaleko aquaparku. Soukromý investor v ní nabídne tenisové kurty, multifunkční halu, tělocvičnu a kavárnu. Otevřít by chtěl do tří let.

Na okraji Olomouce vyrůstá nová sportovní hala, červen 2022 | Foto: Deník/Daniela Tauberová