Olomoucká radnice hledá vhodný model pro fungování Moravského divadla a Moravské filharmonie. Jednou z variant je i sloučení obou kulturních institucí, které narazilo. Kritici poukazují na to, že kvalita umění půjde dolů a město stejně neušetří. Ve čtvrtek předali vedení města petici, v níž více než tisícovka lidí vyjádřila se slučováním divadla a filharmonie nesouhlas.

Pedagog Milan Ludvík jde předat vedení města petici proti spojení Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc v jednu kulturní instituci, 4. května 2023 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Považujeme ho za nedůstojné a devastující pro budoucí profesionální úroveň obou institucí a pro kulturně-společenské klima našeho města,“ stojí v petici, pod kterou je 1052 podpisů a další jména přibývají v její internetové verzi.

Iniciátorem petice je Milan Ludvík, pedagog umělecké školy, a podporu protestu vyjádřila celá řada osobností, například senátor Lumír Kantor.

„Ještě naštěstí není nic rozhodnuto. Máme šanci touto peticí přispět k městem prováděné analýze variant. Nechceme, aby to s těmito význačnými kulturními institucemi dopadlo, jako s poštami, kde jsou nějaké dodatečné protesty k ničemu,“ uvedl k petici její hlavní organizátor.

Balet při cédéčku?

Signatáři vyjadřují pochybnosti, že skloňovaná synergie kulturních institucí zřizovaných městem by mohla přispět k větší kvalitě. Naopak.

„Spojit můžete dvě pekárny, ale ne jablka a hrušky. Pokud to někdo udělá, pak se to nedá jíst. Nápad je to scestný. Jsou příklady, kdy se to zastavilo, nepovedlo. Neušetřilo se, naopak náklady šly nahoru. Odvolávat se na model ze zahraničí? Srovnává se nesrovnatelné, tamní situace a podmínky jsou zcela odlišné,“ argumentoval autor petice, jenž působí v olomoucké kultuře přes 50 let.

Spojení divadelního a symfonického orchestru, které se od podstaty liší provozně i umělecky, v jedno těleso, by podle kritiků zásadních změn vedlo k tomu, že kvalita by citelně klesla.

„Zrušit divadelní orchestr? To se bude tančit balet při cédéčku?“ kroutil hlavou pedagog Milan Ludvík.

"Hovadina, která se může vymstít"

Signatáři petice chápou, že radnice musí šetřit. „Ale proč zase kultura na prvním místě? Nějak jsme ustáli covid, všichni se těší na kulturu, koncerty jsou vyprodané,“ dodal autor petice.

„Slučováním se možná ušetří pár nepodstatných korun a pak se zjistí, že se vlastně musí přidat tam a onde, za chvíli těch potřebných výdajů bude víc, než by to stálo, kdyby se zachoval současný stav. Slučování je prostě hovadina, která se může vymstít,“ kritizoval v diskusi na sociálních sítích David Hrbek.

„Jde o věc priorit. Chcete tady divadlo a filharmonii? Jestli ano, ono to něco stojí. Je to věc hodnot,“ uvedl.

Instituce jsou na kost oholené

Podle náměstka primátora Viktora Ticháka se kritici obávají variant, které zatím neviděly světlo světa.

„Petice je a priori proti jakékoliv změně,“ reagoval na listiny, které ve čtvrtek obdržel.

Podle Ticháka se v těchto dnech analyzují varianty, následovat bude oponentura expertní skupiny.

„Instituce jsou na kost oholené a vidina toho, že by se do nich mohlo pumpovat z městského, zadluženého rozpočtu více peněz, aby se mohly rozvíjet, je mizivá. Hledáme takovou cestu, aby kulturní služba veřejná měla v Olomouci nějakou možnost rozvoje a mohla jít nahoru, ne opačně,“ poukázal náměstek, pod kterého spadá i olomoucká kultura.

Zachování současného stavu se ukazuje jako dražší varianta z celkem tří možných modelů.

„Musíme se kvalifikovaně politicky rozhodnout, jestli touto cestou jít, nebo ne,“ sdělil Viktor Tichák.

Druhou verzí je signatáři petice kritizované sloučení.

„U obou těchto variant bylo zadání maximalizovat synergické efekty v obou institucích. Třetí varianta je taková, pro mě odstrašující: potřebujeme ušetřit tolik a tolik peněz, tak co za to. Pro něco takového bych já ruku určitě nezvedl,“ uvedl.

V červnu do zastupitelstva

Materiál se zpracovanými a připomínkovanými variantami v nějaké první podobě půjde do Rady města Olomouce ke konci května. V červnu by o něm mělo diskutovat zastupitelstvo.

„Ještě nebude konkrétní model a zastupitelstvo určitě nebude nic rušit nebo slučovat. Rozhodneme se, že chceme jít nějakou cestou,“ sdělil Viktor Tichák.

Jak náměstek tento týden vysvětloval na sociální síti, všechny rozpracované varianty, pro které by zvedl ruku, jsou varianty se dvěma orchestry, ať už ve dvou, či jen v rámci jedné instituce jako dvě organizační jednotky pod jedním hudebním ředitelem.

„Přestože někteří odborníci soudí, že by se měla "Moravská filharmonie" jmenovat jinak, aby byla atraktivnější v zahraničí, zůstávají ve všech variantách zachovány obě značky - Moravské divadlo i Moravská filharmonie. Moravská filharmonie si taktéž zaslouží vlastního šéfdirigenta,“ ujišťoval Tichák