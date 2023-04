Čtrnáctiletý Lukáš Bílý z Olomouce je velký bojovník. Navzdory mozkové obrně, a s ní spojeným omezením a problémům, houževnatě zdolává překážky v závodech Spartan Kids. Na trati se objeví znovu za měsíc v Lipně nad Vltavou. Už trénuje, aby vyhrál a všem dokázal, že na to má a opět byl na sebe pyšný.

Lukáš Bílý z Olomouce závodí na Spartan Kids | Foto: Archiv Kateřiny Opat Bílé. Koláž: Deník

Lukáš se narodil tři měsíce před termínem. Vážil dva kilogramy. Nejprve to vypadalo, že je vše, jak má být. Pak se ale ukázalo, že Lukášek není jako ostatní miminka. Svoji roli podle matky mohl sehrát i akutní převoz do krajské nemocnice, při kterém ho museli záchranáři oživovat.

„Jeho život nabral jiný směr. V jednom roce mu byla diagnostikována dětská mozková obrna. Luky se vyvíjel velmi opožděně,“ popisuje maminka Kateřina Opat Bílá.

„Na čtyři“ se Lukáš dostal až v roce a půl „Na nohy se postavil přesně o rok později. Chodit ale neuměl, jelikož neměl žádnou stabilitu,“ ohlíží se paní Kateřina.

Ve čtyřech letech přišla noční můra. Lukáše postihl první noční epileptický záchvat. Chlapec začal ztrácet naučené dovednosti. Každý záchvat přinášel jednostrannou paralýzu těla, která trvala i hodinu.

„Momentálně je čtyři roky bez záchvatu a já pevně doufám, že se žádný už neobjeví,“ věří máma.

Epilepsie Simonu vyřadila ze školního kolektivu. Děti na ni byly zlé, bála se

V šesti letech se Lukáš naučil chodit s tříbodovými berlemi, které užíval až do svých dvanácti let. Pak podstoupil operaci, která mu zmírnila svalové napětí v nohách a dolní oblasti zad. Konečně neměl žádný třes ani bolest a mohl více cvičit.

„Jednou jsme seděli na gauči a povídali si. Ze srandy jsem mu řekla, ať doběhne pro nějakou věc. On se zvedl a prostě šel. Občas se musel chytit zdi nebo nějakého nábytku, ale ten pocit, že vaše dítě ve dvanácti letech vidíte chodit, je prostě úžasný,“ popisuje paní Kateřina.

Bojovník Štěpa je na olomoucké hematoonkologii jako doma. Budu zase běhat, věří

Slzy v očích

Navzdory handicapům Lukáš jako každý správný kluk miluje sport a závodění. Letos v dubnu se tento bojovník opět objeví na startu závodu Spartan v Lipně nad Vltavou.

Dětských závodů Spartan absolvoval několik. Poprvé v Liberci, kde hned nasadil bojového ducha a jeho nejbližší se nestačili divit, co se v chlapci skrývá.

Diváci a další závodníci ho tehdy hecovali a Lukáš ukázal, jak moc chce vyhrávat a dokázat, že na to má.

Každá medaile, a je jich už deset, ze závodu je pro Lukáše poklad. Vzpomínka na to, jak ze sebe vydal maximum.

Na trati má Lukáš svého průvodce, který už ví, jak na něj, aby s vozíkem jel rychleji, co zvládne a kde potřebuje více podpory, aby si na překážce neublížil.

„První závody nám to vhánělo slzy do očí. Nejenom vidět Lukyho na trati zdolávat překážky, ale i ostatní děti, jak se snaží, jak podporují jeden druhého. Postupem času jsem cítila hrdost na to, jak chce všechno zdolat a nejlépe úplně sám. Přála jsem si, aby dorazil do cíle celý od bláta, klidně s roztrhanými kalhotami, ale spokojený a pyšný sám na sebe,“ přibližuje paní Kateřina atmosféru závodů a pocity.

Bahno, ostnatý drát, stovky soupeřů. Takto se běžel drsný Spartan Race

Letošní Spartan je pro Lukáše poslední. Vzhledem k věku nemůže v dětské soutěži pokračovat.

„Doma na rotopedu už trénuje. Ví, že musí svaly nažhavit. Bohužel je to pro něj poslední závod,“ líčí nadšení synka pro závod.

Hokej nebo florbal

Lukáš by chtěl hrát hokej nebo florbal, ale možnosti pro kluky s handicapem jsou hodně omezené.

„Tréninky parahokeje jsou velmi pozdě, což by nešlo skloubit se školou. Ale hlavně mám strach aby se rozhozeným režimem nevrátily epileptické záchvaty,“ svěřuje se paní Kateřina.

Ráda by pro Lukáše našla nějaký sport, který by se svým handicapem zvládl, ale je tvrdohlavý. O atletice, kterou dělá jeho mladší bráška, nechce slyšet.

„Buď hokej nebo florbal. Snad nám svitne naděje. Je ve věku, kdy chci, aby pochopil, že to nedělá pro mě, ale pro sebe, aby v dospělosti nepolevoval v pohybu a nebyl úplně závislý na ostatních. Chci, aby když se jednou otočí za svým životem, viděl, že něco prožil a ne, že tam bude prázdno,“ uzavírá Kateřina Opat Bílá.