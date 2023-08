Obrovský zájem byl o letošní ročník květinové soutěže vyhlášené Olomouckým spolkem okrašlovacím. Datum uzávěrky soutěže členové spolku posunuli o tři dny, díky čemuž se přihlásilo mnoho dalších milovníků květin. Dohromady došlo více než sto fotografií. Odborná porota z nich vybere pět nejlepších snímků květinových zahrad, oken a domů v každé kategorii. O absolutním výherci letošního ročníku soutěže rozhodnou sami čtenáři Deníku.

Květinová výzdoba Arionovy kašny v Olomouci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Magda Vránová

Čtenáři Deníku do soutěže poslali spoustu úchvatných snímků se záplavou nádherných květů a barev. „Jsem nadšený z toho, kolik krásných fotografií se v rámci letošního ročníku soutěže sešlo. Musím říct, že porota to bude mít mnohem náročnější než loni,“ řekl organizátor akce a předseda Olomouckého spolku okrašlovacího Richard Benýšek.

Stejně jako loni mohli soutěžící přihlásit své fotky do dvou kategorií. V první se hledal nejhezčí dům, blok domu a ulice, do druhé kategorie mohli fanoušci květin nahrát fotografie nejhezčího okna, balkonu nebo terasy. „V loňském roce jsem skončil na krásném druhém místě. Už tehdy jsem svým květinám slíbil, že jim budu věnovat ještě větší péči, abych je mohl vzorně předvést milovníkům květin i v letošním roce,“ sdělil Josef Mikulka, starosta obce Rakůvka, který se do soutěže přihlásil již podruhé.

Nyní je vše v rukou odborné poroty. Ta vybere vždy pět nejhezčích květinových výzdob. Následovat bude hlasování čtenářů Deníku, které bude spuštěno v pondělí 7. srpna a poběží až do neděle 3. září.

Pro vítěze v obou kategoriích jsou připraveny tyto ceny:

1. cena: 10 000 Kč, poukaz na konzumaci v restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč, půlroční předplatné elektronického vydání Deníku a poukaz na nákup od partnera akce.

2. cena: 5000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč a čtvrtletní předplatné elektronického vydání Deníku.

3. cena: 1000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč.