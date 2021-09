Program je připravený už od 10 hodin, v 10:30 se mohou všichni zájemci zúčastnit debaty s odborníky, o tom, jak by mohla Masarykova třída po rekonstrukci vypadat.

„Žijeme tady a pracujeme a tak nám není lhostejné, že už od devadesátých let minulého století se Masarykova třída rozdělila na prostor vyhrazený pro tramvaje a auta. Pro chodce a cyklisty tam chybí bezpečný prostor a to chceme jako místní obyvatelé změnit. Rodiče s kočárky mají problém frekventovanou ´Masaryčku´ bezpečně přejít nebo projet s dětmi na kole. Když město bude mít vůli to změnit, mohou změny k lepšímu nastat do jara příštího roku. Rádi bychom s představiteli města našli společnou řeč,“ vysvětlila pořadatelka akce Zuzana Novotná ze spolku Za krásnou Olomouc.

Debaty o budoucí podobě Masarykovy třídy se zúčastní také architekti, kteří představí několik studií, jak by tato lokalita mohla vypadat. K vidění budou také ukázky z dalších měst a ze zahraničí i nebudou chybět ani návrhy od olomouckých architektů, která je podle nich možné realizovat v krátkém časovém horizontu.

V 11.30 a v 15 hodin je na programu historická procházka ulicí a okolím mostů s výkladem a v 17 hodin přednáška na téma Co se dá na Masaryčce realizovat už zítra, když vůle chybět nebude. Od 16:30 se zájemci mohou dozvědět, jak se podobné bulváry řeší v Evropě a co z toho lze aplikovat v Olomouci.

Dobroty, hry, filmy

Pořadatelé připravili také doprovodný program. Sousedé spolu posedí u společného stolu a ochutnají oblíbená jídla, mohou se zapojit do soutěže O nejlepší Masarykův talíř.

K vidění bude série krátkých filmů z české produkce My street films nebo prodejní výstava fotografií nazvaná Lidé a mosty z Masaryčky.

Děti si mohou zahrát stolní hry, malovat na chodník nebo se realizovat ve tvořivých dílnách.

Prodávat se bude občerstvení od lokálních výrobců, pivovarů a minipivovarů. Kdo bude mít zájem, může se zapojit do komunitní výměny oblečení a knih.

Sousedské slavnosti probíhají na Masarykově třídě vůbec poprvé, jsou součástí Evropského týdne mobility a projektu Zažít město jinak. Akci pořádá spolek Za krásnou Olomouc, finančně ji podpořila komise městské části Nové Hodolany.

