Pozemky mezi sokolovnou a atletickým areálem vlastní olomoucký podnikatel Morávek. Plány zatím jen naznačil.

Vzniknout by zde mělo sportovně relaxační centrum. V části někdejšího sportoviště by měl vyrůst multifukční objekt, který by kombinoval sportovní, relaxační, komerční a ubytovací prostory s kapacitním podzemním parkovištěm.

Hotel řetězce Marriott vyroste v Olomouci, postaví jej developer Morávek

Prodej místo revitalizace

Areál vlastnila tělocvičná jednota, která pozemky těžce vydobyla zpět do svého majetku. Přišla o ně za minulého režimu. Sama poté plánovala, že zde bude investovat a vrátí sportovišti někdejší věhlas. Sokol zvažoval několik variant nového sportoviště.

„Majetek, který jsme získali zpět, byl v takovém stavu, kdy jsme jej nebyli schopni revitalizovat vlastními prostředky. Hrála se sice malá kopaná, ale pozemek ani objekt bývalé tribuny, kde měli fotbalisté zázemí, nevyhovovaly,“ popisoval koncem února starosta TJ Sokol Olomouc Oldřich Jaroš.

„Několik let jsme vše zvažovali, ale prostředky na revitalizaci se nepodařilo získat. Nakonec jsme se rozhodli, že pozemky prodáme,“ vysvětlil.

U olomoucké sokolovny vyroste sportovně relaxační centrum, chystá se i nová hala

Nová hala bojových sportů

Tělocvičná jednota chystá projekt oživení a zastavění asfaltové plochy hned za sokolovnou. Hotová je studie a již byly zahájeny projektové přípravy pro stavební povolení.

Pokud se podaří dosáhnout na evropské granty, chtěl by sokol začít stavět v roce 2024. Sportovci se mají na co těšit.

„Chceme vybudovat halu bojových sportů a jedno venkovní multifunkční hřiště,“ představoval projekt starosta sokola.

Hala bude zahrnovat dvě tělocvičny, zázemí a bistro. Bude propojena s historickým objektem sokolovny, ale bude mít také samostatný vchod.

„Stávající prostory kapacitně nevyhovující, musíme odmítat subjekty, které mají zájem,“ dodal Oldřich Jaroš.

Obří vojenský areál v Olomouci jde k zemi, developer Morávek chystá novou čtvrť