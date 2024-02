„Všichni víme, že uchazeči o zaměstnání běžně předkládají výpis z trestního rejstříku. Ve stanovách také máme zakotveno, že vše podepisuje jednatel i starosta. Je tam dvojí kontrola. Nechápu, jak se v Praze mohlo něco takového dít. Na místě by minimálně bylo alespoň dočasně složit funkce do doby, než se všechno vyřeší,“ je přesvědčený Petr Douda.

„Z mého pohledu je to velké zklamání. Zklamání je to správné slovo, které teď všechno nejlépe dokumentuje. Když se něco tak závažného stane, měli by na to činovníci reagovat. Pokud dělají mrtvého brouka a drží se funkcí, tak je něco špatně,“ řekl Petr Douda, starosta župy Středomoravské – Kratochvílovy, která sdružuje tělocvičné jednoty z Přerovska.

„Ukázalo se, že jsem se mýlil, tato kauza může poškodit dobré jméno Sokola. Značky, za kterou naši předchůdci tak bojovali. Jsme z toho rozčarovaní a uděláme všechno, aby se to vyřešilo. Je potřeba veřejně ukázat, že nejsme jako politické strany, které aféry zametou pod koberec a takzvaně jedou dál,“ sdělil Svatopluk Tesárek.

Nejdříve si myslel, že desítky milionů korun byly z účtů České obce Sokolské vyvedeny jednorázově.

„Zdá se mi až nemožné, že se to mělo dít tak dlouho. Na župě vždy rozhodujeme ve dvou, podepisujeme všechny platební příkazy a smlouvy. Kontrolní mechanismy máme nastavené tak, že se u nás něco podobného vůbec nemůže stát,“ ujistil starosta župy Prostějovské.

Děla se hrozná zvěrstva. Oddaný olomoucký sokol pomáhá na Ukrajině

Nejvíc cvičenců v novodobé historii

Věří, že se okolnosti zmizení desítek milionů korun oficiálně dozví v sobotu 9. března na zasedání mimořádného výboru České obce sokolské v Praze.

„Doufám, že nám to tam bude vysvětleno. Už jen proto, že nás česká slet. Na Prostějovsku máme přes sedm stovek cvičenců, ještě nikdy v novodobé historii jich tady tolik nebylo. Mrzí mě to všechno dvojnásob, aféra vrhá špatné světlo na Sokol a lidé, kteří s námi jedou na slet poprvé, si mohou myslet, že naše organizace patří mezi ty, kde se mohou dít takové věci,“ obává se Svatopluk Tesárek.

Velké manažerské selhání

Nad vyváděním peněz z účtů České obce Sokolské se pozastavil také Jiří Sobotík, starosta župy Severomoravské sdružující tělocvičné jednoty ze Šumperska a Jesenicka.

„Je to velké manažerské pochybení sestry starostky Hany Moučkové. Heslo každého vedoucího, starosty nebo jednatele, má být – důvěřuj, ale prověřuj. Na čtvrtek 7. března svolávám schůzi předsednictva župy, v sobotu pak pojedou naši zástupci do Prahy. Myslím, že by mělo padnout radikální řešení. Je důležité ukázat, že jsme silná organizace, která takové aféry dokáže překonat,“ sdělil Jiří Sobotík.

Jako starostu župy jej teď velmi zaměstnávají přípravy na XVII. všesokolský slet, kterého se má zúčastnit více než 400 cvičenců ze Šumperska a Jesenicka.

„To je o třetinu více, než byla z našeho regionu účast na minulém sletu, v polovině týdne jsem pro všechny v Praze zařizoval ubytování. Je vidět, že Sokol u nás nijak neupadá, naopak zájem o něj pořád roste. Jsme sice nejmenší župa v Olomouckém kraji, ale máme obrovský nárůst nových zájemců a cvičitelů. Všichni teď čekají na to, jak se ke kauze postavíme,“ poznamenal Jiří Sobotík.

Sokolové jsou kauzou šokováni a žádají rezignaci nejen starostky Moučkové!

Na zasedání mimořádného výboru ČOS se chystají také zástupci župy Olomoucké-Smrčkovy.

„Někdo Sokol podvedl a okradl, probíhá vyšetřování a my neděláme žádné závěry do doby, než budeme vědět, co se stalo. Dokud to nebude vyšetřeno, tak není o čem diskutovat,“ prohlásil jednatel František Kráčmar.