Secesní vila, kterou si nechal postavit první český starosta Litovle Vácslav Socha, je na prodej. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) již zveřejnil termín aukce i nejnižší podání. Začíná se na šesti milionech korun. Město o budovu v Husově ulici zájem nemá.

Vilu si v Litovli postavil první český starosta Vácslav Socha na počátku 20. století a zasadil do ní u vchodu původní renesanční portál radnice z roku 1572 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Zájemce může nemovitost získat prostřednictvím elektronické aukce, která proběhne ve dnech 26. až 27. června. Nejnižší podání bylo stanoveno na šest milionů korun a příhoz na nejméně 60 tisíc.

„Podmínkou účasti je složení částky na úhradu části kupní ceny, kauce, a to ve výši 600 000 korun,“ stojí v podmínkách účasti v elektronické aukci s tím, že kauce musí být připsána na účet zadavatele do 25. června. Vilu si mohou zájemci prohlédnout v termínech 6., 12. a 22. června.

Sochova vila je prázdná. Poté, co se z ní odstěhovala Policie ČR, nenašel chátrající objekt jiné využití. Stav budovy zapsané na seznamu kulturních památek je špatný a vyžaduje kompletní rekonstrukci.

Žalostný stav památky v centru města netěší obyvatele Litovle ani vedení radnice. S ÚZSVM jednalo.

„Probírali jsme všechny možnosti, ale nejdeme do toho. Uvažovali jsme v minulosti, že bychom tam zřídili nějaké komunitní centrum, ale náklady na opravy budou astronomické, na dotaci bychom si nesáhli a máme dost svých nemovitostí, které musíme rekonstruovat. Byla by to jen koule na noze,“ reagoval místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Připomněl, že i pro policii bylo výhodnější koupit od města za 17 milionů korun zrekonstruovaný objekt v Havlíčkově ulici, než se pustit do nákladných a složitých oprav historické budovy.

Vilu si nechal postavit v roce 1910 první český starosta Litovle Vácslav Socha, jenž byl zároveň jedním ze zakladatelů místního muzea - sbírky se do budovy podle památkářů nastěhovaly téměř okamžitě po jejím dokončení.

Do roku 1919 zde působilo muzeum Krajinské muzejní společnosti. Následně ve vile fungovala městská knihovna a od roku 1992 obvodní oddělení policie, která se z chátrajícího objektu vystěhovala v prosinci 2017.

Patrovou vilu hodnotí odborníci jako zajímavou secesní stavbu počátku 20. století, která je cenná i vzhledem k druhotně osazeným architektonickým prvkům a sochařským dílům.

Vstup zdobí o více než 300 let starší renesanční portál a renesanční náhrobníky. Jde o původní renesanční portál radnice z roku 1572. V cimbuří nad vstupem jsou osazeny klíčové střílny městského opevnění ze začátku 16. století. Při schodišti je zazděná kamenná růžice, původně z kostela sv. Marka.