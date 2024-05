Nová socha z písku už vzniká pod rukama sochaře Mariana Maršálka na Horním náměstí v Olomouci. Tentokrát má představovat alegorii svobody a demokracie a zároveň připomenout osudy tří výjimečných Olomoučanek, které zachycuje také unikátní komiks s názvem Tři královny.

Marian Maršálek pracuje na Horním náměstí v Olomouci na nové pískové soše, 31. května 2024 | Video: Vránová Magda

Na Horním náměstí je připraveno rozměrné speciální „bednění“ s přibližně 40 tunami pečlivě upěchovaného písku.

„Dřevěné bedny se postupně navrší na sebe a vytvoří stabilní konstrukci. Každá z nich je ještě zajištěna upínacími ´kurtnami´. Bedny nám při práci zároveň slouží jako lešení. Na sochy používáme mletý vápenec s vyšším podílem jílu, vozíme jej z nedalekého Vitošova. Osvědčil se nám nejvíce, máme s ním velmi dobré zkušenosti,“ popsal sochař Marian Maršálek.

Letošní písková socha je vysoká více než čtyři metry. Má být alegorií svobody a demokracie a současně připomínat pozoruhodné životní osudy tří výjimečných Olomoučanek, Květoslavy Bartoňové, Eriky Bednářové a Zdeny Mašínové.

Jejich příběhy zachycuje také unikátní komiks s názvem Tři královny, který vzniká díky Institutu Paměť národa.

Na novém díle bude Marian Maršálek v nadcházejících dnech pracovat společně se sochařem Jiřím Kašparem.

„Samozřejmě záleží na počasí, komplikací by byl vytrvalý déšť. V polovině týdne bychom měli mít hotovo, pracovníci Výstaviště Flora Olomouc pak ještě spodní část osadí květinami. Aby socha odolala rozmarům počasí, použijeme ochrannou impregnační vrstvu. Na Horním náměstí by pak měla vydržet až do podzimu,“ předpokládá autor.

Socha z písku a květin letos předznamená oslavy Svátků města, které budou probíhat od 6. do 9. června.