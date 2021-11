V Česku se utahuje smyčka kolem neočkovaných proti Covidu-19, kteří se od pondělí 22. listopadu nedostanou do hospody, kina ani ke kadeřnici. Testy se nebudou až na výjimky uznávat jako covidový certifikát. Kdo chce chránit sebe a ostatní před závažným průběhem infekce a alespoň trochu normálně žít, nemá jinou možnost, než se nechat naočkovat. Zájem o vakcinaci to v Olomouckém kraji zvyšuje.

Tvrdé restrikce vůči neočkovaným zvyšují zájem o vakcíny proti covidu. Na snímku fronta v sobotu po poledni před očkovacím místem ve Fakultní nemocnici Olomouc, 20. listopadu 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Takovou frontu jsme nečekali. Že zájem může být vyšší, to ano. Kvůli tomu jsme přišli hned po poledni, věřili jsme, že lidi budou doma obědvat, ne stát ve frontě na očkování,“ reagoval muž středních let, který si v sobotu přišel pro posilující dávku do očkovacího místa ve Fakultní nemocnici Olomouc. „Je tu hodně mladých, tipuji, že je stát zkrátka dotlačil. Nic jiného taky nezbývá. Jiný recept na epidemii nemáme,“ dodal.