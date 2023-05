U olomouckého nádraží vyroste Smetanka Park se stovkami bytů. Takto má vypadat

Moderní komplex se stovkami bytů začne brzy vyrůstat na místě roky nevyužívaného brownfieldu u Fibichovy ulice poblíž vlakového nádraží v Olomouci. Areál, zahrnující vedle bydlení také obchodní plochy a kanceláře, ponese název Smetanka Park. Hotovo by mohlo být do pěti let.

Vizualizace bytového komplexu Smetanka Park nedaleko olomouckého hlavního nádraží | Foto: DRFG Real Estate