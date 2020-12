Podle Železničního magazínu měl v neděli vůz jet z Přerova do Břeclavi a zpět, poháněn jen jedním motorem se ale vrátil zpět do Přerova už ze stanice Huštěnovice.

Slavnostní představení vozu i s prohlídkou nového depozitáře se mělo konat v úterý 15. prosince v Kopřivnici, bylo ale odloženo na leden. Důvodem je právě technická závada na pohonu vozidla, která byla zjištěna při zkušební jízdě.

Podle zástupkyně firmy, která motory Slovenské strely renovovala, se závada netýkala přímo motorové jednotky.

„Porucha byla na tzv. Hardyho spojce, které zajišťují pružné spojení souosých hřídelí, přenášejících kroutící moment od pohonných jednotek do podvozku," upřesnila ve středu Petra Křiklavová ze společnosti Macháč motors.

„Je nám to líto, ale jsme si vědomi, že Slovenská strela je železniční veterán a že její uvedení do perfektního stavu, aby mohla na trati jezdit se soudobými rychlíky, není jednoduchá věc. Proto radši dáme kolegům z Českomoravské železniční opravny dostatek času, aby národní technická památka Slovenská strela byla na svou cestu do Kopřivnice skvěle připravená,“ uvedla v pondělí společnost Tatra, která vůz vlastní.

Motorový vůz M 290.002 je národní kulturní památkou, jeho rekonstrukce do původní podoby a provozuschopného stavu trvá už zhruba dva roky. Provádí ji opravárenská společnost ČMŽO Přerov.