„Slepicím nejsou mráz ani sníh sympatické. Čím vyrovnanější klima jim jako chovatelé dopřejeme, tím se cítí lépe. Každým rokem je proto máme přes zimu schované,“ popisovala Hanna Bohlin z rodinné farmy Savana u Bouzova, která aktuálně chová přibližně 300 nosnic.

Nařízení SVS, která z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice, od středy 14. prosince zakázala všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů chovat opeřence pod širým nebem, je tak ani letos nezaskočilo.

Slepicím ze Savany u Bouzova, protože jsou zvyklé běhat volně venku, dopřejí farmáři i v zimovišti dostatečný prostor, aby tolik netrpěly stresem. Taky nepotřebují, aby slepice zastavily snášku a veškerou energii z krmiva investovaly do udržení tělesné teploty.

„Mají velké zimoviště, kde si pro zpestření mohou zobat řepu a jablka a hrabat ve slámě,“ přiblížila chovatelka.

Vzhledem k blížícímu se zákazu klecového chovu v České republice a postoji, který jim nedovoluje držet zvířata jako „strojní jednotky v klecích“, se mladí farmáři vydali cestou mobilního pastevního chovu slepic.

„Slepice mají na noc mobilní kurník, přes den se pasou v elektrickém síťovém ohradníku. Podle potřeby se kurník se slepicemi a ohradník přesunou na nové místo podle stavu vegetace ve výběhu,“ shrnuli manželé Hanna a Arvid Bohlinovi.

Zdravější vejce

Pro tento způsob chovu slepic se rozhodli z více důvodů. Těmi hlavními jsou, že slepice i jejich vajíčka jsou podle farmářů zdravější.

„Slepice mají přísun čerstvé zeleně, což díky v ní obsaženého betakaroténu vede k vyššímu obsahu vitaminu A1 v žloutcích, a havěti, což jejich jídelníčku dopřeje více proteinů. Zároveň jsou slepice vystaveny slunečnímu záření, což ve žloutcích zvyšuje obsah vitaminu D3,“ vysvětlovali.

Vejce ze Savany u Bouzova mohou zájemci koupit například na nedělních trzích na olomouckém fortu ve Chválkovicích. Farmáři také vozí objednávky po domluvě do Olomouce.

Kolik stojí vejce „šťastných“ slepic ze Savany? Od tohoto týdne museli chovatelé zdražit. „Ceny krmiv neúprosně narostly. Cena je 8 korun, tedy 240 korun za plato – 30 kusů vajec,“ informovala zákazníky Hanna Bohlin.

Zákaz venkovního chovu drůbeže

Státní veterinární správa (SVS) od středy zakázala všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů chovat drůbež pod širým nebem a nařídila umístit chované ptáky do budov v hospodářství.

„Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů,“ uvedl Petr Vorlíček, mluvčí SVS.

Nařízení omezuje pohyb lidí v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež.

„Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu,“ upozornil mluvčí.

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka.

K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků.