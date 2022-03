Jak by měl tento areál vypadat?

Jedná se o lokalitu za místním zemědělským družstvem, v podstatě je to takzvaný brownfield. Město se jej snaží proměnit na novou rekreační zónu, která by sloužila Předseda komise městské části Slavonín Ivo Háger.Zdroj: Deník/Magda VránováOlomoučanům. Aktuálně je již zpracovaná studie proveditelnosti. Vznikne tam například stezka pro pěší a zvažují se také nové vodní plochy a mokřady. Mohl by to být velmi pěkný přírodní areál pro rekreaci občanů.