Nohavica rozezpíval zaplněnou pevnůstku. Slavnosti Olomouc baví i v pláštěnkách

Hudební festival Slavnosti Olomouc rozezněl od pátku Korunní pevnůstku v centru Olomouce. Odpolednímu rozjezdu programu nepřálo příliš počasí, lidé se ale bavili i v pláštěnkách. Velkým tahákem úvodního dne byl večerní koncert Jaromíra Nohavici, mimo něj to na podiu rozjely i kapely No Name či Wohnout.

Slavnosti Olomouc , Korunní pevnůstka, 31. května 2024, Olomouc. | Video: Deník/Lukáš Kaboň