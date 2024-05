Slavnosti Olomouc zaplní pevnůstku. Lákají na Nohavicu i největší gastrozónu

Další mohutný hudební příval rozburácí v závěru tohoto týdne olomouckou Korunní pevnůstku. Po Beerfestu zaplní areál v centru města Slavnosti Olomouc našlapané zvučnými tuzemské taháky. Na podiu to rozjede například Divokej Bill, Trautenberk či No Name. Velkým lákadlem prvního dne festivalu je Jaromír Nohavica, v sobotu vystoupí zase Tomáš Klus.

Slavnosti Olomouc na Korunní pevnůstce, 3. června 2023. Horkýže Slíže, Mirai a Rybičky 48 | Video: Petr Pelíšek