/FOTOGALERIE, VIDEO/ Svůj první sýr si Petr Vašenka ze Slatinic na Olomoucku vyrobil před osmi lety. Postupně se mu podařilo receptury, postupy a chuť vyladit k dokonalosti. Jeho výrobky zachutnaly nejen členům nejbližší rodiny, ale i známým a přátelům. Kladných ohlasů neustále přibývalo a tak si letos na jaře otevřel sýrárnu v historických prostorách fary ve Slatiňanech.

Slatinice. Nová sýrárna Petra Vašenky. | Video: Vránová Magda

Do výroby sýrů se Petr Vašenka pustil doma v kuchyni už před více než osmi lety. Zkoušel různé druhy mléka, pracovní postupy i receptury a inspiraci čerpal také při výletech v tuzemsku i zahraničí.

„Čtyři roky jsem se to učil. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem výrobě sýrů úplně propadl. Doslova mě to ´chytlo´ a bez sýrů už to prostě nešlo dál, je to můj velký koníček. Od pondělí do pátku pracuji pro obec a o víkendech se věnuji výrobě a prodeji,“ vzpomněl nadšený sýrař.

Mlékař a sýrař v jednom. Ale je to hlavně koníček

Sen o vlastní provozovně si splnil teprve letos na jaře, a aby mohl živnost provozovat, absolvoval v loňském roce odborný kurz. Díky tomu získal novou profesní kvalifikaci hned ve dvou oborech – mlékař i sýrař. „Po letech jsem se vrátil do školních lavic a pronikal do tajů obou oborů. Postupně jsem ve volných chvílích budoval novou výrobnu, kde od února pomalu rozjíždím vlastní sýrárnu,“ vysvětlil Petr Vašenka.

Velmi si zakládá na tom, že používá lokální suroviny a vyhýbá se přídavným látkám a jakékoli ´chemii´. Na začátku všeho byla podle jeho slov zvědavost, jestli je dnes ještě vůbec možné vyrobit kvalitní sýr jen z několika přírodních surovin.

Vše je z místních zdrojů

„Zjistil jsem, že to jde. Odebírám mléko z farmy v Loučanech a na proplachování sýrového zrna používám velmi kvalitní vodu z lázeňského pramene. Vodu z vodovodu mám na mytí vybavení potřebného při výrobě. Do sýrů přidávám jen sůl a lehce je dochutím bylinkami nebo kořením,“ popsal majitel sýrárny.

Své produkty vyrábí také na zakázku například na farmářské trhy nebo větší akce, rodinné oslavy či svatební hostiny. Běžně má v nabídce šest až sedm druhů, například smetanové sýry, ale i sýr balkánského typu nebo brynzu.

„Nejde mi o co nejširší sortiment, ale o kvalitu. Vyrábím lokální sýry, které jsou specifické přímo pro Slatinice. Věřím, že zákazník kvalitu pozná a rád si vychutná přírodní produkt. Prodej probíhá takzvaně ze dvora, zákazníci si informace o tom, kdy je stánek u sýrárny otevřený, mohou najít na sociálních sítích,“ dodal Petr Vašenka.