Do výroby sýrů se Petr Vašenka pustil doma v kuchyni už před více než osmi lety. Zkoušel různé druhy mléka, pracovní postupy i receptury a inspiraci čerpal také při výletech v tuzemsku i zahraničí.

„Čtyři roky jsem se to učil. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem výrobě sýrů úplně propadl. Doslova mě to ´chytlo´ a bez sýrů už to prostě nešlo dál, je to můj velký koníček. Od pondělí do pátku pracuji pro obec a o víkendech se věnuji výrobě a prodeji,“ vzpomněl nadšený sýrař.