Hejtmanství plánuje adaptaci chátrající nemovitosti na domov pro 12 klientů se středně těžkým mentálním a zdravotním postižením.

K tomu, aby byl výsledek referenda platný, byla nutná účast alespoň 35 procent oprávněných občanů.

K urnám jich však zamířilo o zhruba pět procent méně, referendum je proto neplatné. Komise vydaly 399 hlasovacích lístků, šest hlasů bylo neplatných.

„Z 393 platných hlasů bylo 365 občanů proti prodeji, dalších 25 s prodejem souhlasilo a tři se zdrželi. Těší mě, že občané se k tomu takto postavili a vlastně ani neměli potřebu o záměru hlasovat v referendu. Jsem za to rád. Je vidět, že s tímto záměrem žádný problém nemají a klienty domova v obci přijmou,“ sdělil starosta Ondřej Mikmek.

Peníze na stacionář pro seniory

Prodejem zchátralého domu služeb Olomouckému kraji, kde i v budoucnu zůstane zachována ordinace lékaře a kadeřnictví, slatiničtí získají do obecní kasy sedm milionů korun.

Část z této sumy plánují využít v místní části Lípy, kde žijí asi čtyři stovky z celkem 1 600 občanů.

Vedení obce teď v Lípách zvažuje koupi bývalého hostince a jeho proměnu na denní stacionář pro seniory.

„Chceme, aby mohli co nejdéle žít u nás a nemuseli odcházet do domů s pečovatelskou službou mimo Slatinice. Ráno by je rodinní příslušníci přivezli a odpoledne si je vyzvedli. Přes den by senioři měli zajištěnou péči a program. Nemovitost je poměrně velká, mohlo by tam být také komunitní centrum, obchod, hospoda i malý byt. Cítíme, že vůči Lípám má obec určitý dluh a tímto bychom jej rádi ´splatili´,“ vysvětlil starosta.

Žádný diagnostický ústav

Olomoucký kraj již připravuje projekt na kompletní rekonstrukci domu služeb, což podle náměstka hejtmana pro sociální záležitosti Ivo Slavotínka zabere minimálně půl roku.

Stavební práce by začaly poté, co se podaří získat na celý záměr dotaci. Zatím není vyčísleno, kolik by rekonstrukce měla stát.

„Zkušenosti s těmito malými domovy máme velmi dobré, už jich provozujeme několik a nikde nejsou problémy. Neustále pracujeme na osvětě. Někteří občané bohužel stále nechápou, že se nebavíme o nějakém diagnostickém ústavu, ale o službě pro dospělé lidi s duší dítěte. Sociální pracovníci jsou tam pro ně k dispozici nonstop sedm dní v týdnu,“ vysvětlil Ivo Slavotínek s tím, že nový domov ve Slatinicích v budoucnu najde 12 klientů, kteří dosud žijí v rozlehlém areálu v Nových Zámcích na Litovelsku.