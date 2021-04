"Jsme nyní schopni většinu prací zvládnout vlastními silami a za polovinu toho, co by si naúčtovaly firmy," říká starosta Slatinic Ondřej Mikmek.

Jaké práce obecní firma zajišťuje?

Naprostou většinu toho, co je u nás potřeba. Například se stará o zeleň, terénní úpravy, provozování vodovodu a kanalizace, opravy chodníků a silnic a podílí se na všech investičních akcích, které u nás děláme. Máme k dispozici vlastní těžkou techniku, veškeré stroje a k tomu sedm zaměstnanců a samozřejmě nasmlouvané výhodné ceny u dodavatelů. Loni jsme pořídili jako náhradu multikáry nový elektromobil, který umožňuje díky přídavným zařízením také vysávat listí a zalévat zeleň. Dostali jsme na něj půlmilionovou dotaci. Jsme nyní schopni většinu prací zvládnout vlastními silami a za polovinu toho, co by si naúčtovaly firmy. Díky tomu ušetříme spoustu peněz z obecního rozpočtu a můžeme v obci udělat mnohem víc akcí, než kdybychom si na všechno najímali soukromé firmy.

V loňském roce jste se pustili do obnovy zeleně. Co se v obci postupně promění?

Zeleň už po těch letech potřebuje větší zásahy a tak jsme začali úzce spolupracovat se zahradní architektkou. Na návsi a v okolí kostela už máme nové výsadby. Založili jsme tam záhony, které pokvetou od jara až do podzimu. Loni jsme zvládli vysadit asi 400 metrů čtverečních květinových záhonů, kromě cibulovin a letniček tam pokvetou také trvalky. Upravená zeleň je pro nás jako pro lázeňskou obec velmi důležitá.

V minulosti jste se zaměřili na snížení množství komunálního odpadu. Jak se vám to daří?

Občanům jsme již dříve nabídli zahradní kompostéry a také popelnice na domácí třídění plastu, bioodpadu, papíru a komunálního odpadu. Kromě toho dál fungují sběrná místa, kde máme zabudovány polopodzemní kontejnery. Výhodou je, že se kolem nich netvoří černé skládky, jak tomu často bývá u plastových velkoobjemových nádob. Místní občané mají dvakrát v týdnu k dispozici také sběrný dvůr, kde mohou odkládat velkoobjemový odpad. Musím je pochválit za to, jak zodpovědně a poctivě třídí. Komunálního odpadu v obci díky nim podstatně ubylo. Na občana to u nás teď ročně dělá asi 150 kilogramů, zatímco republikový průměr je více než trojnásobný. Mám radost, že se nám podařilo množství komunálního odpadu tak výrazně snížit a lidem za to patří velké poděkování.

Jako jedna z mála obcí v regionu se sami staráte o vodovod i čističku. Není to příliš náročné?

Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, protože tím ušetříme spoustu peněz z obecní kasy. Obec si sama provozuje jak vodovod, tak čistírnu odpadních vod. Prošli jsme s místostarostou speciálním školením, nasbírali jsme spoustu zkušeností a už bychom mohli školit další obce, jak by to také mohly dělat. Klasické vodoměry postupně nahrazujeme moderními ultrazvukovými, které nám nonstop hlásí každou změnu a odběry. Zrekonstruovali jsme několik kilometrů vodovodu v hodnotě přes dvanáct milionů korun. Vybudovali jsme dva nové zdroje pitné vody a chystáme projekt na intenzifikaci čistírny odpadních vod, která přestává kapacitně stačit kvůli narůstajícímu počtu obyvatel.

Do jakých investičních akcí se pustíte v letošním roce?

Na hřišti pod sokolovnou bude nová umělá tráva, aby tam bylo možné hrát fotbal v průběhu celého roku. Přijde nás to na asi dva miliony korun, během pár měsíců to budeme mít hotové. Finance máme zajištěny z ministerstva místního rozvoje a menší část doplatíme z rozpočtu.

Dokončíme také opravu místní komunikace nad bytovým domem, což si vyžádá asi šest a půl milionu korun. Do konce roku snad bude hotová výměna všech analogových vodoměrů za ultrazvukové a obměna kanalizačních šachet. Vylepšíme sběrný dvůr a samozřejmě velkou pozornost budeme věnovat také péči o obecní zeleň.