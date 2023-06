Kam zajít nejdřív? Takovou otázku často řeší návštěvníci lázeňské obce Slatinice na Olomoucku. Na výběr je například procházka po léčivých pramenech, nedaleká vyhlídka Malý Kosíř nebo rozhledna na Velkém Kosíři. Přímo v sousedství lázní je galerie Zdeňka Buriana, na návsi muzeum veteránů, opodál relaxační farní zahrada, několik hřišť, restaurací a nechybí ani cukrárna.

Špendlík-Slatinice-lázně | Video: Vránová Magda

Kdo vyrazí na výlet do Slatinic na Olomoucku, může tam strávit celý den a vybrat si ze spousty volnočasových aktivit, zajímavých míst i kulturních akcí. O všem, co obec místním i přespolním nabízí, se návštěvníci dozvědí v lázeňském turistickém centru. To je v provozu od června do září v parku Ladislava Foltýna v areálu zdejších lázní.

VIDEO: Maršál Radecký projížděl Hanou, ve Slatinicích zahájil lázeňskou sezonu

„Otevřeno je denně mimo pondělí a úterý v době od 10 do 16 hodin. Turisté se tam také mohou občerstvit nebo si protáhnout tělo na hřišti vybaveném stroji pro venkovní fitness. Nechybí ani dětské hřiště a hřiště na petanque,“ sdělila Silvie Vyroubalová, marketingová manažerka Lázní Slatinice.

Galerie Zdeňka Buriana



Slatinice. V Galerii Zdeňka Buriana je k vidění více než 150 originálů kreseb, akvarelů i olejů a stovky knih, katalogů a časopisů s umělcovou tvorbou.Zdroj: Deník/Magda VránováV roce 2015 byla v citlivě zrekonstruované budově bývalé farské konírny sousedící s lázeňským areálem slavnostně otevřena galerie věnovaná dílu malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Návštěvníci mohou obdivovat ojedinělou celosvětově uznávanou kolekci více než 150 originálů kreseb, akvarelů a olejů doplněnou několika stovkami knih, časopisů a katalogů s umělcovou tvorbou. Stálá expozice zahrnuje nejen ilustrace ke světoznámým autorům jakými jsou například Karel May, Jack London nebo Enrique Stanko Vráz, ale také ilustrace ke knize Babička od spisovatelky Boženy Němcové. Zájemci si na místě mohou zakoupit výpravný katalog s názvem Cesta kolem světa se Zdeňkem Burianem. Galerie je celoročně přístupná vždy ve středu, sobotu a neděli od 13 do 17 hodin.



Zdroj: Lázně Slatinice

Novinka: letní kino

Čerstvou novinkou letošní sezony je promítání v letním kině. To je v provozu každý čtvrtek v areálu lázeňského turistického centra od 20.30 hodin. napříkald 8. června se bude promítat životopisné drama Šarlatán a 15. června černá komedie Teroristka. Promítat se bude po celé letní prázdniny, vstup je zdarma. V případě nepříznivého počasí se diváci přesunou do lázeňského domu Morava.

Tip na vycházku



Kaple svatého Antonína Paduánského na vrcholu Malého KosířeZdroj: Lázně SlatinicePoutní kaple sv. Antonína Paduánského na Malém Kosíři



Trasa začíná v turistickém informačním centru, vede po asfaltové cestě do kopce k lázeňskému domu Balnea a pak z kopce dolů. Na první křižovatce za garážemi turisté odbočí vpravo do kopce a této cesty se pak drží až k vrcholu Malého Kosíře. Na konci trasy, kde končí asfaltová cesta, odbočí vpravo na kopec, kde je již vidět dřevěné posezení. Poté se výletníci vrátí na asfaltovou cestu, jdou zhruba sto metrů zpět a za vodojemem odbočí vpravo. Obejdou závoru na nezpevněnou polní cestu, po ní pokračují asi 200 metrů, kde naleznou kapličku svatého Antonína, velký kříž, klekátko s modlitbičkou a bývalé lomové jámy obklopené přírodou.



Trasa je dlouhá asi 1,7 kilometru a z větší části vede po zpevněných asfaltových komunikacích s minimálním provozem. Je vhodná nejen pro lázeňské klienty, ale i rodiny s dětmi.

Den zdraví s Vlastou Redlem

Po celé léto mají jak lázeňští hosté, tak turisté v obci z čeho vybírat. Přímo v areálu lázní se uskuteční hned několik tradičních akcí. Tou největší je Den zdraví, který tentokrát proběhne už v neděli 11. června. Letos pozvání přijala specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková.

„Hostům představíme možnosti různých pohybových aktivit a cvičení. Připraveny jsou také bezplatné zdravotní prohlídky, například měření krevního tlaku, vyšetření znamének, zraku i chodidel. Věnovat se budeme rovněž meditacím a nebude chybět ani jarmark, zábavné aktivity pro děti nebo koncert Vlasty Redla. Ten začíná v 16 hodin,“ pozvala marketingová manažerka lázní.

Nadšenci otevírají na hanácké faře půvabnou kavárnu, s místními produkty

Další z oblíbených akcí s názvem Slatinická struna a paleta se uskuteční v sobotu 22. července a završí ji koncert skupiny Rangers. Na programu Slatinické struny budou soutěže kapel i jednotlivců v kategorii autorských písní a v rámci Slatinické palety se budou prezentovat výtvarníci všech věkových kategorií. Pořadatelé nabídnou také relaxační a umělecké aktivity, taneční vystoupení, program pro celou rodinu, jarmark i lázeňskou kuchyni.

Otázka pro starostu Slatinic Ondřeje Mikmeka



Starosta Slatinic Ondřej MikmekZdroj: Deník/Magda VránováDo jakých investičních akcí se obec v letošním roce pustí?

Připravujeme poslední etapu rekonstrukce Lichtenštejnského dvora, kde sídlí obecní úřad. V prostorách někdejších stájí, které dlouhodobě chátraly a byly nevyužité, by díky dotaci z ministerstva pro místní rozvoj měla vzniknout nová knihovna, prostory pro služby a místní spolky. Počítá se tam také s velkým multifunkčním sálem pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Slatinice si chtějí vyrábět elektřinu. Přebytky půjdou do termálu a na kluziště

Vyhlášená přehlídka veteránů

Srpnová přehlídka Veterán rallye z Lázní do lázní je už vyhlášená v širokém regionu. Tentokrát se koná v neděli 13. srpna. Hlavním lákadlem opět budou historická vozidla vyrobená do roku 1960. Nablýskaní veteráni svou jízdu zahájí ve Skalce na Prostějovsku, projedou vesnicemi Prostějovska a Olomoucka a jízdu ukončí ve slatinických lázních.

Loučení s létem si návštěvníci užijí v sobotu 23. září v areálu stylového penzionu Majorka. Každý host při vstupu dostane degustační skleničku a pak bude ochutnávat lahodná vína, burčák i speciality lázeňské kuchyně. Nebude chybět ani hudební doprovod a jarmark se spoustou stánků.

Therapy zóna

Nejen za kulturou, ale také za zdravím a příjemnými relaxačními procedurami je možné vyrazit do Slatinic. Lázeňské procedury jsou dostupné nejen pro tamní hosty a ubytované klienty, ale také pro veřejnost.

„S ohledem na vysokou obsazenost lázní v letní sezoně raději doporučujeme objednat si jednotlivé procedury s dostatečným předstihem, ideálně až měsíc předem. Velmi oblíbené jsou masáže nebo koupele v léčivé sirné vodě. V nově otevřené Therapy zóně nabízíme suchou masážní vanu, vodíkové terapie, suchou uhličitou koupel nebo lymfodrenáž,“ vyjmenovala Silvie Vyroubalová.

Na Hané už kvetou desítky mandloní. Díky nadšenci ze Slatinic

Lázeňský areál i domy podle ní procházejí postupnou modernizací. Kromě nové Therapy zóny otevřené v lednu letošního roku byly koncem dubna v lázeňském domě Balnea dokončeny čtyři nadstandardní pokoje s názvy Pravěk, Symbióza, Džungle a Vodopád a připravuje se také rekonstrukce některých provozů i procedur.

SLATINICE



Upravená náves ve SlatinicíchZdroj: Deník/Magda Vránová- Obec Slatinice se rozprostírá na východním úpatí Velkého Kosíře, který je posledním výběžkem Drahanské vrchoviny, uprostřed trojúhelníku měst Olomouc, Prostějov a Litovel.

- Žije zde 1 600 obyvatel.

- Vesnice název získala od močálů - slatin, které se v minulosti rozkládaly zejména na místě dnešního mlýna.

- Lázně byly založeny v 17. století. První písemné zmínky o slatinické léčivé vodě jsou již z roku 1580 od proslulého moravského lékaře Tomáše Jordána z Klausenburku.

- Minerální pramen přírodní sirné vody s hypotonickým obsahem sirovodíku se využívá zejména pro léčbu onemocnění pohybového ústrojí, léčbu po operacích kloubních náhrad a po úrazech pohybového ústrojí.

- Obec se v roce 2022 stala vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku.



Zajímavosti v obci a okolí

Slatinice. Lázeňský parkZdroj: Deník/Magda Vránová- Obec a její okolí je protkáno množstvím stezek pro pěší i cyklisty.

- Oblíbeným cílem je především turisticky zajímavá lokalita přírodního parku Velký Kosíř s vrcholem Velký Kosíř v nadmořské výšce 442 metrů.

- Mezi dominanty Slatinic patří barokní kostel s farou, areál lázní, škola či sokolovna, mlýn a takzvaný Lichtenštejnský dvůr, kde sídlí obecní úřad.

- Obec má rozlehlý sportovní areál s novým umělým kluzištěm.