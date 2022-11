„Zastupitelé obou obcí to odmítli. My jsme naopak hejtmanství vhodný objekt sami nabídli. Občany jsme opakovaně o všem informovali, byli jsme se také podívat v Nových Zámcích i domově v Měrotíně. Naši občané k záměru výhrady neměli, letos v srpnu zastupitelé souhlasili s podpisem předkupní smlouvy,“ sdělil starosta Slatinic Ondřej Mikmek.

Stěhování ústavu z Nových Zámků se zadrhlo, Náměšť odmítla směnu pozemků

Proti prodeji Domu služeb se podle něj část místních postavila až po srpnovém rozhodnutí zastupitelů. Pod petici se pak podepsaly čtyři stovky z celkem 1 600 obyvatel.

Vyhlásit ve Slatinicích referendum tak, aby proběhlo v termínu komunálních voleb však už nebylo technicky možné.

„Proto o jeho uspořádání rozhodovali noví zastupitelé na ustavujícím zasedání. Referendum proběhne ve středu 16. listopadu, obec přijde na přibližně třicet až padesát tisíc korun. Mrzí nás, že je část občanů proti této velmi prospěšné sociální službě a odmítají v obci přijmout dvanáct zdravotně postižených lidí. Ti přitom nejsou nijak nebezpeční, nebudou nikoho obtěžovat ani ohrožovat,“ ujistil starosta.

"Proti zájmům občanů Slatinic"

Podle zmocněnce přípravného výboru pro uspořádání místního referenda Stanislava Štafy je část slatinických občanů přesvědčena o tom, že by Dům služeb měl dál zůstat majetkem obce.

„Není nutné jej urychleně prodávat, prostřednictvím referenda chceme dát občanům možnost rozhodnout o majetku obce a jeho využití. Část objektu je možné adaptovat na sociální bydlení pro seniory, které v obci chybí. Prodej Domu služeb jde, podle mého názoru, proti zájmu občanů Slatinic,“ míní Stanislav Štafa.

Vedení obce přitom už delší dobu řeší, jak s rozlehlou a chátrající budovou na návsi naložit. Dům pochází z přelomu 19. a 20. století a vyžaduje kompletní rekonstrukci. Ta by přišla na desítky milionů korun, které obec nemá. Pokud by jej odkoupilo hejtmanství, získala by za něj obec sedm milionů korun.

Lázně Slatinice vyvracejí obavy klientů: Fungujeme dál, nic nezavíráme

„Olomoucký kraj by dům opravil, bydlení pro klienty by vzniklo ve dvorním traktu a v uliční části by zůstala ordinace lékaře a kadeřnictví. Navíc má obec předkupní právo, smlouva je pro obec opravdu výhodná. Pokud se týká využití domu služeb na domov seniorů, není to možné například kvůli nevhodným dispozicím nemovitosti. Z obecního rozpočtu bychom si nákladný provoz domova pro seniory nemohli dovolit,“ konstatoval Ondřej Mikmek.

Služba pro dospělé s duší dítěte

Olomoucký kraj již s obcí podepsal smlouvu o budoucí kupní smlouvě a chystá projekt na kompletní rekonstrukci nemovitosti. To podle náměstka hejtmana pro sociální záležitosti Ivo Slavotínka zabere minimálně půl roku. Stavební práce by začaly poté, co se podaří získat na celý záměr dotaci. Zatím není vyčísleno, kolik by rekonstrukce měla stát.

„Objekt je výhodný i tím, jak je situován, klienti by měli všechny pro ně důležité služby v dosahu. Pro občany by tam zůstala ordinace lékaře i kadeřnice. Zkušenosti s těmito malými domovy máme velmi dobré, už jich provozujeme několik a nikde nejsou problémy. Neustále pracujeme na osvětě. Někteří občané bohužel stále nechápou, že se nebavíme o nějakém diagnostickém ústavu, ale o službě pro dospělé lidi s duší dítěte. Sociální pracovníci jsou tam pro ně k dispozici nonstop sedm dní v týdnu,“ vysvětlil Ivo Slavotínek.

Slatinice mají vlastní firmu na péči o obec. Hodně ušetříme, pochvalují si

Zušenost Měrotína: Není čeho se bát

V květnu loňského roku vznikl podobný domov pro dvanáct klientů v Měrotíně, kde žije 267 obyvatel. Také tam měla část z nich původně obavy ze vzájemného soužití. Ukázalo se, že byly zbytečné.

„Musím říct, že jsem na naše obyvatele hrdá, jak nové spoluobčany mezi sebe přijali. Klienti chodí na procházky po vesnici, těší je kontakt s místními.

Rádi si zajdou nakoupit do obchodu, potkávají se tam se seniory, povídají si s nimi a často jim i prozradí, co dobrého měli k obědu. Jsou moc milí, bezprostřední, skoro jako děti. Vnímám to velice pozitivně, máme s nimi jen dobré zkušenosti, je to obohacení pro všechny,“ vyzdvihla starostka Miroslava Vaňková.

Je přesvědčená o tom, že původní obavy u části občanů vznikly také proto, že někteří z nich zřejmě neměli dostatek informací.

„Čas ukázal, že se není čeho obávat. Nejen dospělí, ale i děti z naší vesnice je přijali moc hezky. V domově jsem několikrát byla na návštěvě, vždycky je to moc pěkné setkání. Vládne tam klid, pohoda a velmi příjemná atmosféra. Na ošetřovatelkách i sociálních pracovnících je vidět, že klienty mají opravdu rádi, maximálně se jim věnují,“ dodala starostka.

Jak se žije ve Slatinicích? Pojďte na návštěvu

Místo zámku nové domovy

Olomoucký kraj v rámci transformace sociálních služeb již několik let buduje nové domovy pro klienty z rozlehlého areálu v Nových Zámcích na Litovelsku. Transformací prochází také Vincentinum ve Šternberku.

„Z obou organizací je již v malých pobytových formách umístěno okolo 180 klientů, postupně připravujeme kapacity pro další. Nové Zámky budeme ještě minimálně čtyři roky až pět let využívat. Po dokončení transformace už pro tak velký objekt nebudeme mít využití, do budoucna proto upřednostňujeme prodej celého areálu,“ popsal dlouhodobé plány hejtmanství Ivo Slavotínek.