„Na garáži jsme měli stará vrata, která už byla ve špatném stavu. Pořád jsem doma vyvíjela tlak na to, abychom koupili nová a pak mě napadlo, že se toho ujmu sama a namalovala jsem na ně sovu. Byla to moje první zkušenost s tak velkým formátem. Použila jsem pár levných sprejů, které jsem si koupila v hobbymarketu a akrylové barvy. Potěšilo mě, že to sousedy z okolí zaujalo, ohlasy byly příznivé a někteří si to i fotografovali,“ vzpomněla na první ze svých velkých maleb Alena Antošíková, která si svá díla podepisuje přezdívkou kulcza.

Nadšený samouk

Při každodenních procházkách vesnicí pravidelně míjela další prostory i vrata, které by se také daly vylepšit a oživit. Jedním z takových míst byla stará, zrezivělá a oprýskaná autobusová zastávka u motorestu Zlatá křepelka.

„Nechtěla jsem to samozřejmě dělat nelegálně, tak jsem se obrátila na vedení naší obce a domluvili jsme se, která místa mohu upravit. Prvním byla právě autobusová zastávka, která už byla ve špatném stavu. Později jsem také na vrata jedné z obecních budov namalovala kočku a na jiná vrata jsem ještě dělala motýly. Všechno vzniklo během loňského jara a léta. Práci s barvou ve spreji jsem se musela naučit, pomohla mi také videa zveřejněná na internetu,“ popsala Alena Antošíková, které v pátek začíná výstava v galerii ve Velké Bystřici. K vidění tam po celý březen budou přibližně tři desítky jejích kreseb.

Jak sama říká, co se týká malování, je nadšený samouk, tento obor nikdy nestudovala. Dnes už používá kvalitní profesionální barvy ve spreji. Každou velkoformátovou malbu si předem pečlivě připravuje a vyzkouší na „cvičné“ ploše.

„Musím to vždycky ´natrénovat´, než jdu malovat naostro. Pořád se učím, snažím se na sobě pracovat a zlepšovat se. V každé volné chvíli se zabývám anatomií. Nejlíp zatím umím ptáky, kočky, rostliny, krajiny a už zvládám třeba motorky. Ostatní témata se musím naučit, mám doma štosy skic. Těším, až se bude lepší počasí a dám se zase do práce. Velkoformátové malby mě takzvaně ´dostaly´, je to pro mě jak droga a moc ráda bych se pustila do dalších rozměrných věcí,“ usmála se amatérská výtvarnice, která pracuje také na zakázku.

Vymalovaný průchod

Skrbeň, která se před lety proslavila snad v celé republice jinou pomalovanou autobusovou zastávkou, však nezdobí jen velkoformátové malby Aleny Antošíkové.

V průchodu u domu služeb lidé už sedmým rokem procházejí kolem maleb, které zachycují názvy dvou místních ulic. Na jedné stěně průchodu je to ulice Podvrbí, na protější stěně pak Žaběnec, jak se dodnes říká konci Dvorské ulice.

„Autorkou návrhu byla Martina Drážná, zhotovitelem Marek Navrátil, oba tehdy byli skrbeňskými občany. Průchod býval neustále počmáraný, proto jsme chtěli předejít jeho devastaci a tak jsme oslovili Marka Navrátila, jako autora první pomalované zastávky, s prosbou, aby také do průchodu vymyslel nějaký zajímavý návrh. Loni nás paní Alena Antošíková oslovila se zajímavou nabídkou na vylepšení obce. Tuto aktivitu jsme uvítali, její práce jsou velmi zdařilé,“ řekl starosta Tomáš Spurný.

