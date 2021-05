Průtah obcí pokrývaly stoleté žulové kostky. Dlaždiči použili od krajnice ke krajnici pět druhů kamene a pět způsobů pokládky.

Řemeslnou práci nahradil asfalt. Část staré dlažby ale v obci zůstala. Stavbaři vydláždili kostkami nová parkovací stání podél rekonstruované komunikace.

„Je to dobře, nebo není? Voda se vsakovala do země, teď po asfaltu steče do kanálu. Lidé mají doma jedno až tři auta a vyžadují komfort. Nejde jít proti tomu. A vlaštovky tady byly i před elektrifikací. Poradí si,“ zamýšlí se čiperný pětasedmdesátník a opět usedá na kolo a ujíždí směrem ke škole.

Z Hlavní ulice ve Skrbeni během rekonstrukce zmizely staré stožáry a konzoly nesoucí dráty elektrického vedení. Nově je uloženo v zemi. Světlo v potemnělé ulici zajišťují moderní lampy veřejného osvětlení.

Hotovo je však pouze v části opravovaného úseku v délce 0,8 kilometru. Za školou směrem na Horku nad Moravou se pracuje.

Konec v polovině června

Rekonstrukce začala vloni v červenci a podle původního harmonogramu měla skončit vloni v prosinci. Termín byl prodloužen do poloviny června.

„V polovině června už bude konec, možná ještě bude zapotřebí upravit některé výjezdy a provést terénní úpravy,“ potvrdil termín starosta obce Tomáš Spurný.

Průtahy zapříčinily zejména přeložky plynového potrubí, navýšení počtu přípojek na dešťovou vodu do jednotlivých domů i četné srážky, kdy se muselo sanovat promáčené podloží.

„Za úspěch jsme považovali, že se před příchodem zimy podařilo udělat živičný povrch od železničního přejezdu až po křižovatku u kostela a tato část, k obchodu, na poštu a do školky, byla přístupná komfortně,“ vysvětloval starosta.

Omezený přístup k domům

Celý projekt byl komplikovaný od začátku s ohledem na množství sítí a vzhledem ke geologickým podmínkám, konkrétně vyspádování hanácké „roviny“ kvůli zajištění bezproblémového odtoku vody z komunikace.

„Do toho značná zátěž pro obyvatele, včetně omezeného přístupu k domům. Musím všem poděkovat za trpělivost a vstřícnost, s jakou se to celé zvládalo, aniž by došlo ke konfliktům a třenicím,“ ocenil starosta.

Do rozsáhlé akce se obec pustila společně s krajem, vlastníkem komunikace. Jen náklady obce půjdou ke 20 milionům korun.