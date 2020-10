Olomoucký kraj v úterý vyčlenil několik základních a mateřských škol, které budou k dispozici dětem, jejichž rodiče pracují v souvislosti s Covid-19 v první linii. Jde například o lékaře, zdravotní sestry, policisty nebo poskytovatele sociálních služeb. Ostatní školská zařízení jsou s výjimkou mateřinek od středy kvůli koronaviru dočasně zavřená.

„Několik základních škol a mateřinek bude k dispozici v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku, Jeseníku a dalších městech v kraji. Využít je mohou děti a žáci ve věku od tří do deseti let,“ upřesnila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová s tím, že pro ně bude připraveno 1 060 míst, výuku zajistí kmenoví zaměstnanci.

Úkoly i volný čas

V Olomouci se o děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví, sociálních službách nebo u policie, od středy stará Fakultní základní a mateřská škola v Holečkově ulici. Ta už má zkušenosti z jarních měsíců, kdy také pečovala o potomky záchranářů.

„Pro kmenové žáky zajišťujeme výuku na dálku, k tomu musíme přijmout děti z dalších zavřených škol v okolí. Je poměrně složité všechno zajistit. Doufáme, že je tentokrát je to jen na zbytek tohoto a na příští týden a že od listopadu se školy zase otevřou,“ řekl ředitel Martin Vosyka.

Ve středu přišlo do školy pět dětí, o možnost docházky se ale zajímali další rodiče. Pokud by se počet docházejících žáků zvýšil na dvacet či pětadvacet, rozdělili by se do dvou tříd.

„Jsou s nimi naše vychovatelky a asistenti. Je to spíše dozor a hlídání, než klasická školní výuka. Žáci od prvního do třetího ročníku totiž nejsou schopni absolvovat výuku na dálku. Nedokáží se do systému připojit a samostatně bez pomoci dospělého v něm fungovat. Vypracujeme s nimi úkoly, které si přinesou z domova. Pokud ale budou mít videokonference, tak k těm je bohužel připojit nemůžeme. Děláme všechno, co umíme, abychom situaci zvládli,“ popsal ředitel.

Sám podle svých slov stále doufal, že právě první stupeň základních škol zůstane dál otevřený a to i ohledem na to, jak složité je na dálku učit malé děti a obzvláště prvňáčky, kteří se ve školách ještě ani neohřáli.

„Dopoledne budou žáci pracovat na úkolech od svých učitelů. Pomůžeme jim s tím, něco pak dodělají doma s rodiči. Po obědě pro ně vytvoříme volnočasový program, půjdeme s nimi na procházku nebo na hřiště. Snad se všechny děti budou moci do škol co nejdříve vrátit,“ poznamenal ředitel Základní školy v Holečkově ulici v Olomouci Martin Vosyka.

Do základní školy v Jungmannově ulici v Litovli se první zájemci hlásili až ve středu.

„Rodiče volají, zjišťují si podrobnosti k výuce. Každý má jiné požadavky podle toho, jak mají v zaměstnání naplánované směny. Dopoledne se postaráme, aby děti splnily úkoly z distanční výuky. Budou mít k dispozici naše počítače, mohou pracovat na dálku. Po obědě jim nabídneme volnočasové aktivity,“ popsala ředitelka Eva Hrachovcová.

Hledáme možnosti

Na základní školu v ulici Svisle v Přerově ve středu nastoupili čtyři školáci z prvního stupně. Rodiče dalších dětí stále telefonují a zjišťují, jak výuka probíhá.

„Dá se očekávat, že žáků u nás v dalších dnech přibude. Využili jsme vychovatelku a asistentku pedagoga, starají se o dva druháky a dva třeťáky. V rámci možností se pokusíme zajistit také on-line výuku, zkontaktujeme se s jejich školami a budeme se snažit rodičům co nejvíce situaci ulehčit. Hledáme všechny možnosti, jak to udělat co nejlépe,“ ujistil ředitel Miroslav Fryštacký.

Dvě skupinky školáků se od středečního rána učily v základní škole ve Vrchlického ulici v Šumperku. Jednu tvoří mladší žáci, druhou starší a o všechny se starají vychovatelky. Zatím je ve škole dohromady deset dětí, ale kapacita je až pro šedesát.

„Mladší žáci s výukou na dálku zřejmě moc fungovat nebudou. Vyšší ročníky už jsou v počítačové učebně. Sedí u počítačů se sluchátky na uších a učí se on-line se svými kmenovými třídami. Techniku máme, zaměstnance rovněž, obědy jsme žákům také zajistili. O děti záchranářů se musíme postarat, protože jejich rodiče zajišťují chod nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení. Společnost se bez nich neobejde,“ vyzdvihl ředitel Petr Málek.

Na zájem o umístění žáků jsou připraveni také na základní škole a gymnáziu města Konice, kde se zvládnou postarat až o tři desítky dětí.

„Zatím se na nás nikdo ze záchranných složek neobrátil. Pokud to bude potřeba, jsme samozřejmě rodičům nápomocni a o děti se postaráme,“ sdělila ředitelka Eva Obrusníková.

Seznam určených MŠ a ZŠ pro pracovníky kritické infrastruktury:

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Základní škola Přerov, Svisle 13

Základní škola Šumperk, Vrchlického 1846/22

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 1907/25

Základní škola Jeseník, p.o.

ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

Základní škola a gymnázium města Konice

MŠ Gemerská, Litovel

ZŠ Jungmannova, Litovel

Základní škola Mohelnice, Vodní 27

ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk

MŠ Uničov, Komenského

ZŠ Uničov, U Stadionu

Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13

Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15