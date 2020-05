Do Fakultní základní školy Olomouc Tererovo náměstí 1 se vrátí 50 procent žáků 1. stupně. „Žáky už máme rozděleny do skupin s tím, že abychom zajistili dozory a dohledy i na obědech, zapojili jsme kompletně pedagogy druhého stupně, družinářky i asistenty,“ uvedl ředitel jedné z největších olomouckých škol Jaroslav Hála.

V Senici na Hané se vrátí do třídy 60 procent žáků 1. stupně.

„Některé třídy musíme dělit, protože přesahujeme limit patnáct žáků. Využíváme asistenci, pedagogy z druhého stupně. Zvýšené jsou požadavky na odpolední blok vzdělávacích aktivit, ale zvládneme to v rámci vlastních kapacit,“ uvedl ředitel ZŠ Senice na Hané Tomáš Šoupal.

V Bouzově v pondělí přijde 97 procent školáků.

„Z první a druhé třídy přijdou všechny děti. Ze čtvrté budou chybět dvě, třetí a pátá taky dvě. Pedagogové přijdou všichni. Doma to už nikoho nebaví a na děti se moc těší,“ reagovala ředitelka Andrea Řezníčková.

Družina? Nemám tam koho dát

Žáci 1. stupně budou moci navštěvovat školu pouze ve skupinách do 15 dětí.

Podle ministra Roberta Plagy by měla až do konce školního roku zůstat dominantní výuka na dálku, docházka tedy má být dobrovolná.

Resort školství vypracoval manuály, jak mají školy zajistit, aby se snížilo riziko šíření nákazy novým koronavirem.

Ve školách budou klást důraz na to, aby děti měly roušky mimo svoji třídu, na chodbách, šatnách a jídelně.

„Když budou děti samostatně v lavici, mohou si ji sundat. Není představitelné, aby ji některé děti měly až do odpoledne, kdy budou školu opouštět. Rodiče jsme informovali, že roušku budeme požadovat. Sám jsem zvědav, jak to s těmi rouškami zvládneme,“ reagoval Tomáš Šoupal.

Ve většině škol budou mít odpolední vzdělávací blok. Někde však nejsou schopni družinu pokrýt personálně.

„V jídelně pro sto deset děti bude třicet dětí. Obědy budeme vydávat do půl druhé, možná do dvou. Rodiče vyjádřili nevoli, že nebude odpolední družina, ale já tam nemám koho dát,“ poukázal Jaroslav Hála.

Ten se od počátku pozastavuje nad tím, že návrat do školy je na základě dobrovolnosti. Je přesvědčen, že mohl být posunut až na červen a postupně pro první i druhý systém. Povinně.

„Na týden povinně první stupeň, kde bychom zjistili, co se naučili, další týden by přišel druhý stupeň. Bylo by to daleko systémovější řešení a dávalo by to větší smysl,“ uvedl.

Ve školách panují obavy z toho, že by měl k prvnímu přijít i druhý stupeň.

„Pan ministr se zmínil, že by nebylo špatné, kdyby se otevřel i druhý stupeň. To si nedokážeme představit, že bychom zvládli prostorově i personálně,“ kroutil hlavou ředitel školy v Senici na Hané.

„Nedej Bůh, jestli přijde v červnu druhý stupeň! Na pracovišti Helsinská už je nemám kam dát, nemám lidi,“ reagoval ředitel olomoucké základky na Tererově náměstí Jaroslav Hála.

Olomouc: do škol se chystá 56 procent

Podle vedoucí odboru školství Magistrátu města Olomouce Hany Fantové jsou na návrat žáků 1. stupně připraveny všechny městem zřizované základní školy. Dětí přijde 56 procent.

„Některé školy mají prostorové problémy, které se podaří vyřešit, pokud se vrátí děti z prvního stupně. Kdyby měl přijít i druhý stupeň, vzniknou problémy,“ uvedla.

Rodiče mají zájem o stravování děti. Většina škol bez problému zabezpečí vařené jídlo.

„Jedna nebo dvě jídelny budou dělat studené obědové balíčky,“ popisovala Fantová.

Odpolední pobyt nejsou schopny z personálních důvodů zabezpečit maximálně dvě olomoucké školy.

„Rodiče byli předem informováni, že tato situace nastane,“ dodala.

Školní autobusy nepojedou, pokračuje režim jarních prázdnin



V Olomouckém kraji bude i po datu 25.května, kdy se vracejí do lavic žáci prvního stupně základních škol, fungovat autobusová doprava v režimu jarních prázdnin. Platit má do konce školního roku.



Krajský dopravní koordinátor vysvětlil, že vzhledem k požadavkům na ochranu zdraví školáků a zabránění shromažďování dětí před školou, by bylo potřeba zajistit jejich přesun postupně, což veřejná doprava není schopna zajistit.



„Naopak, veřejná doprava při standardním provozu doveze žáky v čase nástupu do škol po celé délce linky ve stanovený čas a tím kumuluje žáky před školou. Ve stanovený čas odváží také děti ze škol, ale ty nyní končí mimo běžné časy a žáci by se opět před školou shromažďovali,“ informoval ve středu KIDSOK.



Při současném rozsahu je podle koordinátora doprava do škol z více jak 90 procent stále zajištěna a podle KIDSOK je otázkou, kolik žáků tyto spoje využije.



„Ostatní žáci řeší školu v rámci distančního studia a jsou i nadále v kontaktu se školou a výukou,“ uvedl KIDSOK.