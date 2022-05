Od června do poloviny července školy čeká mimořádné druhé kolo zápisů, kam přijdou děti běženců prchajících před válkou na Ukrajině.

Zájem o některé olomoucké školy je letos značný, například v základní a mateřské škole ve Svatoplukově ulici kapacitu pro budoucí prvňáčky vyčerpali a tak se už řeší její navýšení.

„Pro prvňáčky jsme dosud měli otevřené dvě třídy, rádi bychom ale od září otevřeli tři, zájemců je opravdu hodně. Hned v prvním kole zápisu přišly také dvě děti z Ukrajiny a ty byly rovněž ´spádové´. Uvidíme, kolik se jich ještě dostaví na druhý termín,“ sdělil ředitel Jiří Vymětal.

Zkušenosti s dětmi z Ukrajiny už v této škole mají. Před pár týdny tam začali chodit tři noví žáci a další dvě děti nastoupily do tamní mateřské školy.

„Z kapacitních důvodů jsme jich nemohli přijmout víc. Máme velmi dobrou zkušenost s umístěním vždy jednoho ukrajinského dítěte na jednu třídu. U nás jsme je zařadili například do třídy, kde paní učitelka umí rusky nebo tam, kde už dlouhodobě chodí jiné dítě z Ukrajiny,“ popsal ředitel.

Postupně se podle něj daří zvládat jazykovou bariéru a to i za pomoci jiných jazyků než je ruština. „Například do osmého ročníku nastoupil chlapec, který na Ukrajině studoval jazykové gymnázium. Díky tomu, že umí také německy a anglicky, domluví se se spolužáky i učiteli. Za našimi ukrajinskými žáky také pravidelně ve volném čase dochází konzultant původem z Ukrajiny. Snažíme se vytvořit pro jejich rozvoj co nejlepší podmínky. Je vidět, že se jim tady líbí, jsou u nás spokojení, což nás těší,“ dodal Jiří Vymětal.

S rozšířením kapacity počítají od září také na Fakultní základní a mateřské škole Komenium, zájem o nástup do první třídy byl velký už v prvním termínu zápisu.

„Pro prvňáčky jsme dosud mívali dvě třídy, tentokrát ale budeme otvírat i třetí. Díky tomu by neměl být problém přijmout v druhém kole také zájemce z řad ukrajinských dětí. Už teď máme ve třídách zařazených třináct žáků z Ukrajiny. Zvládají to dobře, dorozumíváme se s nimi také rusky a anglicky. Už jim ´jdou´ i základy češtiny,“ sdělila ředitelka Petra Romanovská.

Kapacita pro budoucí prvňáčky je již zaplněna také v základní škole v Mozartově ulici, kde pro ně každoročně otevírají hned tři třídy.

„Kapacitně už jsme opravdu na maximu, nemáme k dispozici ani jednu volnou třídu. Obsazené jsou rovněž odborné učebny a je vyčerpána i kapacita družiny. Během školního roku jsme přijali dvě děti z Ukrajiny a ukazuje se, že mají vysoký potenciál. Je mezi nimi i dívenka, která nastoupila do prvního ročníku. Je moc šikovná, všechno zvládá. Děláme všechno pro to, aby se u nás všechny děti cítily dobře a chodily sem rády,“ řekl ředitel Zbyněk Kundrum.

Ředitelé škol by podle něj velmi uvítali, kdyby jim rodiče včas oznámili, kterou školu si pro svoje potomky nakonec vybrali. Řada z nich totiž přijde k zápisu do několika škol v okolí svého bydliště.

„Dříve to bylo něco naprosto výjimečného, poslední roky je však téměř pravidlem, že rodič zapíše dítě do více škol a pak jim nesdělí, kterou si vybrali. Proto ještě ani nyní nejsem schopen zcela přesně říci, kolik prvňáčků u nás zasedne v novém školním roce do lavic. Stává se, že se dozvíme třeba v druhé půlce srpna nebo dokonce až prvního září, že dítě nenastoupí. Volné místo bychom přitom mohli včas nabídnout dalším zájemcům,“ vysvětlil Zbyněk Kundrum.