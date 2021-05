„Přestalo mě to bavit. Pak jsem chvíli dělala ve výrobě studené kuchyně nebo zkoušela kurz na aranžérku, nakonec jsem ale skončila na úřadu práce,“ svěřuje se šestapadesátiletá žena.

Právě tam se dozvěděla o projektu First Job, který jí vytáhl trn z paty. Dnes pečuje o 12 holek a kluků v dětské skupině Lištička spadající pod Charitu Olomouc a je nadmíru spokojená.

Za projektem na podporu zaměstnanosti stojí Hanácká aktivní společnost ze Senice na Hané. First Job spustili v říjnu 2018. Původně byl určen pouze lidem mladším 25 let, kteří hledali své první zaměstnání. Později začal pomáhat i osobám nad 50 let, které z nějakého důvodu přišly o práci. Ti dnes tvoří drtivou většinu klientů.

Pomohli ji a získala novou práci

Loni se mezi ně zařadila i paní Hausnerová. K vysněné práci s dětmi potřebovala absolvovat nákladný rekvalifikační kurz, který by ale úřad práce neproplatil.

„Poradili mi, že se mám obrátit na Hanáckou aktivní společnost. Zavolala jsem tam a domluvila se. Pak jsem 14 dní docházela na školení, kde jsme simulovali pohovory, učili se psát motivační dopisy nebo pracovat s počítačem,“ popisuje Miroslava.

Následnou dvouměsíční rekvalifikaci zařídili zástupci First Job. Díky finanční podpoře z Evropské unie to jejich klientku nestálo ani korunu. Účastnice letního kurzu navíc absolvovala praxi v „Lištičce“ pro dítka od 2 do 6 let, kde ji nakonec i zaměstnali.

„Hrajeme si, cvičíme, tančíme, povídáme si,“ netají radost chůva, která v práci využije i zkušenosti aranžérky. Na výzdobě chodeb a místností v budově to je znát.

Zájem je i během pandemie

Podobně jako Miroslavě Hausnerové projekt First Job pomohl už desítkám potřebným. Účelem není najít někomu konkrétní zaměstnání, ale umožnit mu dělat to, co ho baví a čím by se chtěl živit. Motivačního programu v olomoucké Krapkově ulici se účastní maximálně 8 lidí najednou. Zájem neopadl ani během pandemie.

„Výjimečně se dají udělat i větší skupiny nebo zařídit více běhů. Záleží ale také na návaznosti rekvalifikačních kurzů, které jsou nyní pozastavené. Klienti tak musejí vyčkávat na jejich obnovení,“ přiblížila fungování při nouzovém stavu lektorka Jitka Weigelová.

Ani za těchto podmínek First Job nové zájemce neodmítá. První kontakt s klienty obstarává odborný asistent Jan Navrátil, který očekává zvýšený zájem ze strany uchazečů o práci až po uvolnění vládních opatření.

„Člověk spadající do vybraných věkových kategorií nesmí být aktivní na trhu práce neboli mít uzavřený jakýkoliv pracovně-právní vztah, rovněž nesmí mít spuštěnou živnost. Adresa trvalého bydliště musí být na území Olomoucké aglomerace, což je výčet zhruba 250 obcí a měst,“ shrnul základní podmínky pro vstup do projektu. Ten má být realizován do září 2021, kvůli covidu ale zástupci First Job nevylučují prodloužení do konce kalendářního roku.