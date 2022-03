VIDEO: Škola vytvořila malotřídku pro ukrajinské děti. Mohou se učit spolu

Je jim osm až deset let a ještě před dvěma týdny chodily tyto děti do školy na rodné Ukrajině. Že stovky kilometrů západně leží Olomouc, to zřejmě vůbec netušily. Ze dne na den je válka vyhnala z domova. V Olomouci si postupně zvykají na jiné prostředí a jazyk, kterému zatím vůbec nerozumí. Aby se malí uprchlíci lépe sžívali s překotnými změnami, vytvořila pro ně Základní škola sv. Voršily samostatnou třídu. Válkou traumatizované děti tak mohou být spolu.

Pomoci ukrajinským dětem se rozhodla Základní škola sv. Voršily v Olomouci. Otevřela pro ně samostatnou třídu. Od čtvrtka 10. března do ní dochází osm dětí ve věku osm až deset let. Jejich tři sourozenci ve věku 14 let jsou místěni do 8. třídy. 10. března | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Byl tady školní klub, místnost pro žáky druhého stupně, když čekají na autobus nebo na odpolední výuku,“ ukazuje ředitel Základní školy sv. Voršily Zdeněk Navrátil místnosti, která se ze dne na den proměnila ve školní třídu. Živo je v ní od čtvrtka, kdy ke stolu uprostřed místnosti přivedly maminky osm dětí ve věku osm až deset let. „Je to taková malotřídka. Tři starší sourozence ve věku našich osmáků jsem doprovodil do osmé třídy. Znají latinku a mají základy angličtiny, budou schopni se domluvit se svými spolužáky a učiteli,“ dodává ředitel školy. Začátek výuky ukrajinských dětí na Základní škole sv. Voršily v Olomouci - 10. 3. 2022 Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová Podle Zdeňka Navrátila je důležité, aby nejmenší školáci byli pokud možno pohromadě. „Nejmenší děti si prošly traumatem, které nechápou. Nerozumí tomu, proč to vzniklo. Toto trauma potřebují prožít společně, nemohou být izolovány ve třídě, kde budou obklopeny vyloženě českým prostředím,“ vysvětluje, proč se rozhodl vytvořit podmínky pro samostatnou třídu pro děti válečných běženců z Ukrajiny. Ukrajinské maminky s dětmi nacházejí azyl v olomouckém domově Výuka v ukrajinštině i češtině Od samotné myšlenky do vzniku malotřídky s kantorkou původem z Ukrajiny, aby děti byly vzdělávány nadále ve svém rodném jazyce, to netrvalo ani tři dny. „Podařilo se zajistit paní učitelku, která bude vyučovat děti jak v ukrajinštině, tak v češtině – česky umí velice dobře. Vše šlo velmi rychle. Spolupráce s odborem školství magistrátu je výborná,“ popisuje ředitel školy. Nohavicovi odmítli v Olomouci halu na koncert, univerzita jej tam nechce První den v nové škole měly ukrajinské děti jen dvě vyučovací hodiny. „Zahajujeme hodinou ukrajinštiny a částečně češtiny. Následuje matematika. Poté půjdou děti na procházku po okolí školy a do centra Olomouce,“ zmiňuje program. Ředitel chce využít málo početných tříd třetích ročníků a na předměty výchovného charakteru (výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti) do nich přiřadit děti z ukrajinské malotřídky. „Budou se postupně seznamovat s ostatními dětmi a českým prostředím,“ dodává. Hanácká kasárna jsou centrem pro uprchlíky, nabízí i dětský koutek a přespání V pátek pak budou rodiny představeny při mši svaté, která bude sloužena za Ukrajinu. „Přijmeme je podle našich zvyklostí do naší školy, do naší komunity,“ vysvětluje ředitel církevní školy. Ten zároveň ocenil přístup rodičů žáků školy a jejich ochotu pomoci ukrajinským dětem. Okamžitě zareagovali, když je poprosil, zda se nemohou dostat k dětským knihám případně k písankám v ukrajinštině.