Z okna budovy základní školy ve Velké Bystřici na Olomoucku měl během vyučování skočit třináctiletý žák. Dítě pád z třetího patra přežilo, skončilo v péči lékařů s těžkými zraněními.

Základní škola ve Velké Bystřici. Žák měl vyskočit ze 3. patra školní budovy | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Stalo se to v pátek dopoledne. Chlapec je v současnosti hospitalizován v ostravské nemocnici. Okolnostmi neštěstí se zabývá policie.

„Ano, byli jsme na místě. Prošetřujeme pád žáka z okna budovy školy. Dosavadním šetřením jsme nezjistili zavinění ze strany cizí osoby. Více vzhledem k věku sdělovat nebudeme,“ potvrdil v pondělí dopoledne Olomouckému deníku mluvčí policie Libor Hejtman.

Podle nepotvrzených informací měl chlapec v průběhu vyučovací hodiny opustit třídu s tím, že jde na toaletu, odejít do třetího patra budovy, kde skočil z okna před budovu školy. Tam jej měli najít rodiče, kteří přicházeli pro děti z nižších ročníků.

Těžká zranění

Žák pád přežil a letecky byl transportován na dětské traumacentrum v ostravské nemocnici.

„Jednalo se o středně těžká až těžká zranění, zejména poranění a pohmoždění hrudníku a břicha. Nedalo se vyloučit vnitřní krvácení, z toho důvodu byl transportován přímo na dětské trauma centrum,“ sdělila Olomouckému deníku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Ředitelka: Odmítáme pochybení

Vedení školy ihned informovalo vedení města, které je zřizovatelem základní školy.

„Je nám velice líto celé situace, toho, co se stalo, a soucítíme s rodinou. Snažíme se pomoci rodičům i žákům a myslíme na jejich spolužáka,“ reagovala v pondělí dopoledne na páteční událost ředitelka školy Jana Raková.

Ta odmítla nařčení školy ze série selhání a z přehlížení šikany.

„Vyšetřování probíhá. Jedná se o nezletilého žáka, více se k tomu nelze vyjadřovat,“ reagovala. „Každopádně kategoricky odmítáme, že by ve škole docházelo k nějakým pochybením nebo dokonce bagatelizování šikany,“ prohlásila.

Podle starosty Velké Bystřice Marka Pazdery škola hned v pátek informovala o události vedení města.

„Situaci řešíme s pomocí školních psychologů,“ uvedl starosta v pondělí dopoledne.

Odmítl, že by pedagogové postupovali liknavě nebo škola bagatelizovala projevy případných patologických jevů.

„Nemám takové informace. Vždy, když se něco takového stane, vyrojí se spousta spekulací. Nechci to vůbec komentovat, než to bude prošetřeno a budeme mít nějaké závěry. Je to smutné a já pevně věřím, že to dopadne dobře. Více to nechci komentovat,“ reagoval starosta Velké Bystřice, jenž je také členem školské školy.