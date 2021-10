Mr Dheo, jenž se už v Olomouci představil, a to malbou Selfie King v Denisově ulici, vyzdobil plochu ve Funparku Šantovka. Zájem veřejnosti vyvolala malba italského umělce Ozma na budově Moravského divadla.

„Výsledek se mi líbí moc. Z mnoha návrhů, které předložil, vybral barevné, pro něj typické dílo. V té změti jsou na obou budovách patrné hlavy, jedna velká na větší budově a tři menší na přilehlé budově, kde dvě spolu mluví. Pěkně to tam i barevně zapadá,“ popisovala dílo manažerka Street Art Festivalu Romana Junkerová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.