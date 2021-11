Podle provozovatele skládky se stalo něco, s čím nikdo nepočítal.

„Do této situace jsme se doposud nikdy nedostali,“ potvrdila mimořádný stav Ilona Provazníková, ředitelka společnosti LO Haná, která provozuje jednu z největších skládek na střední Moravě nacházející se mezi obcí Mrsklesy a vojenským prostorem Libavá.

Od 90. let zde končí odpady domovní, stavební, objemné či odpady z vybraných výrobních provozů. Na skládce nad obcí je prováděn pravidelný monitoring – sledování vlivu skládky na okolní prostředí. Aktuálně je v areálu v provozu již osmá stavba a návoz probíhá v rámci její třetí etapy.

Důvod kritické situace je jednoduchý. Odpadů je příliš. Lidé místo toho, aby produkovali co nejméně odpadů a přemýšleli nad tím, jak množství ještě více omezit, dělají opak. Konkrétně v Mrsklesích tak vloni skončilo o 100 procent odpadů více než tomu bylo před 10 lety.

„Odpadů je moc. Během tohoto a zejména minulého roku jsme se stihli zavézt tak, jak jsme nepředpokládali. Stávající kapacita přitom původně měla postačit ještě pro rok 2022,“ poukázala Ilona Provazníková.

Od občanů a firem neberou

Provozovatel skládky proto koncem léta musel učinit opatření, které má jediný cíl, a to snížit rychlost, jakou se povolená etapa skládkování blíží své limitní kapacitě.

Přerušil proto příjem odpadů od občanů, živnostníků i větších firem, a to i smluvních partnerů.

„Návoz je nyní umožněn pouze svozovým společnostem, jako jsou Technické služby města Olomouce, Marius Pedersen, Suez,“ vysvětlovala ředitelka.

Přerušení provozu skládky pro všechny ostatní zákazníky již nepříjemně dopadlo na stovky lidí a firem.

„Opravujeme dům po dědovi. Na dvoře už není kam stoupnout. Harampádí z půdy, stará okna, izolace,“ ukazovali manželé Ptáčkovi z Olomouce.

„Když nám to odmítli vzít na skládce v Mrsklesích, část jsme odvezli do sběrového dvora v Hodolanech. Co se zbytkem, to opravdu nevím,“ kroutili hlavou.

Dokončují novou jámu

Podle ředitelky společnosti LO Haná uvolní situaci s likvidací odpadů ukládáním na skládku v Mrsklecích až otevření další části skládky, jejíž výstavbu zdrželo zejména jednání o odkupu jednoho klíčového pozemku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bez toho nebylo možné žádat o stavební povolení.

Na nové obří „jámě“ v areálu již společnost dokončuje poslední práce.

„Věříme, že během listopadu bude možné požádat o kolaudaci. Zároveň žádáme o změnu integrovaného povolení. Jistotu, že se to podaří do konce listopadu však nemáme. Předběžně lidem říkáme, že provoz obnovíme 1. prosince, ale to je naše přání, ideální stav, který může, a taky nemusí nastat,“ dodala Ilona Provazníková.

Společnosti LO Haná nyní dokončuje přesně VIII./4. etapu, která představuje „rozšíření“ stávající skládky o prostor o objemu 92 984 metrů krychlových, do něhož se vejde celkem 120 879 tun odpadů. Tato kapacita by podle odborníků mohla postačit nejméně na dva a půl roku.