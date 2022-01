Skibusy jezdí mezi Jeseníkem a Kouty nad Desnou. Do systému jsou zařazeny i běžné linkové autobusy, které mezi Kouty a Šumperkem jedou jako klasický spoj.

Z Jeseníku první skibus vyjíždí o tři čtvrtě na osm, poslední se ze Sedla do Jeseníku vrací po 17. hodině. Ze Šumperku první spoj jede po osmé hodině ráno, poslední ze Sedla na Šumperk vyjíždí o čtvrt na pět.

Skibusy jsou součástí integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Jejich fungování zajistilo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Skibus má pomoci hlavně běžkařům. Na Červenohorském sedle totiž v zimě bývá problém s parkováním. Běžkaři se navíc nemusí vracet zpět k autu.

„Skibus by měl sloužit především všem milovníkům zimy, zimních sportů, a to především bílé stopy. Ti se díky němu pohodlně dostanou do vrcholových partií Jeseníků a mohou si tak užít nádherné výhledy z jesenické lyžařské magistrály,“ uvedla Iva Glacová, projektová manažerka Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Přímým autobusem se lze do Jeseníků dostat také z Olomouce. Dálková linka z krajského města vyráží v 8 hodin 8 minut, na parkovišti Hvězda v Malé Morávce je před 10. hodinou. Zpět je možné se dostat spojem, který z Hvězdy odjíždí pět minut před čtvrtou odpolední.

Jízdní řád skibusů v Jeseníkách v roce 2022.Zdroj: Deník/ Redakce