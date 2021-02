Na spuštění od pondělí se připravují areály na Červenohorském sedle, Ramzové nebo v Branné.

„Připravujeme se, ale nevíme, jestli to budeme moci spustit. Uvidíme, co z toho zmatku vypadne,“ konstatoval provozovatel areálu v Branné Rostislav Procházka.

Zda od pondělí otevřou, nevěděli v pátek dopoledne ani v areálu Kraličák na Staroměstsku.

„V tuto chvíli máme vše pripraveno ze sedmdesáti procent. Pokud se odpoledne dozvíme, že to bude možné, jsme schopni areál v pondělí otevřít,“ řekla marketingová manažerka areálu Kraličák Petra Křížková.

Potřebujeme jistotu, že pojedeme aspoň měsíc

Situace, kdy se o zásadních změnách dozvídají z hodiny na hodinu, je pro provozovatele zimních resortů velmi nepříjemná. Potřebují poměrně vysoký počet sezonních zaměstnanců, které nyní například na Kraličáku nemají.

„Zatím máme jen základní tým lidí. Jejich pracovní vytíženost je v tuto chvíli velmi vysoká. Pokud otevřeme, tak s lidmi, kteří už jsou unaveni a budeme rychle hledat doplnění týmu. Což je ale otázkou, když nemáme jistotu, na jak dlouho otevřeme. V areálu se čtyřmi vleky, dvěma lanovkami a deseti sjezdovkami potřebujeme mít jistotu, že budeme otevřeni aspoň měsíc. Otevřít na čtyři dny a pak se dozvědět, že musíme zase zavřít, je nemyslitelné,“ dodala Petra Křížková.

Rolbovláčky budou jezdit dál

Některá střediska budou v omezeném provozu už o víkendu. Týká se to například Filipovic na Jesenicku nebo Dolní Moravy u Králík. V obou se bude lyžaře na kopec tahat rolba se speciálně upraveným lanem.

V Dolní Moravě byla ve čtvrtek v provozu pro pěší, běžkaře a skialpinisty i lanovka. Resort totiž uzavřel s místní samosprávou dohodu o dopravní obslužnosti turistického významu.

Policie však provoz lanovky vyhodnotila jako porušení vládních opatření. Provozovatel dráhy s tím nesouhlasí, lanovku nicméně znovu nespustil. Přepravovat lyžaře za rolbou nicméně plánuje dál.

„Jak zaznělo přímo z úst ministra vnitra Jana Hamáčka, je to služba, která není vyloženě proti ničemu. Nejsme zdaleka první. To, co se bude na českých horách odehrávat, se samozřejmě děje za plné odpovědnosti nás jako provozovatelů, ale apel opět míří i na návštěvníky. Pokud se budou lidé chovat nezodpovědně, nebudou dbát pokynů, budou odsud vykázáni,“ řekl ve čtvrtek Deníku Tomáš Drápal z Horského resortu Dolní Morava.

Chceme slušné kompenzace, abychom přežili

Jiná střediska se naopak k takovému způsobu přepravy lyžařů nechystají.

„Neuvažujeme o tom, i když lidi by tu na to asi byli. Myslím, že cesta je někde jinde. Měli by nám dát slušné kompenzace, abychom přežili. Žádat o kompenzace můžeme až od pondělka, problém přitom trvá už od listopadu. Hromada kluků je bez peněz,“ konstatoval Rostislav Procházka.

S přepravou lyžařů za rolbou principielně nesouhlasí resort Kraličák.

„Rolba není určena pro přepravu osob, ale pro úpravu povrchů. Je to extrémně nebezpečné, pokud dáte za rolbu padesát lidí, jeden spadne, shodí dalších třicet a to vše je na odpovědnost provozovatele. Navíc to protiřečí našemu manifestu. Rozumím tomu, že některé areály to dělají a rozumím tomu, v jak zoufalé situaci jsou. My jsme v ní také. Ale nemyslím si, že je to dobrá cesta,“ podotkla Petra Křížková.