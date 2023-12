Z Jeseníků přichází dobré zprávy. Sněhu je dost, teploty pod nulou, silnice prohrnuté, takže nástup zimní sezony vypadá slibně pro běžkaře i příznivce sjezdového lyžování. Jen zimní těžba v lesích ještě do vánoc potrápí běžkaře, kterým traktory dřevorubců ničí stopy. Běžkaři si mohou vybrat bílou stopou třeba od závory na Skřítku. Až v lese skončí těžba, budou doplněny další stopy směrem na Hvězdu nebo na Rabštejn.

Zahájení nové sezóny ve ski areálu Kopřivná, 18. prosince 2022. | Video: František Kuba

Lyžařský areál Figura Praděd

"Hlásíme vyřezané stopy od Horské služby - Švýcárna - Praděd - Ovčárna … tak hurá do stopy. Už 8.12.2023 spouštíme provoz vleku B1 a zkušební provoz vleku Malý Václavák a Velký Václavák," informuje skiareál Praděd - Figura s tím, že vlek B1 nabízí lyžování střední náročnosti, a Velký i Malý Václavák jsou spíše lehčí. Sedmidenní skipas v lyžařském areál Praděd – Ovčárna vyjde dospělého na 3400 korun, jedna jízda na stovku a dvouhodinová jízdenka na 500 korun. V celém středisku Praděd - Ovčárna funguje jednotný odbavovací systém, takže lze na jednu permanentku lyžovat v celém areálu.

Kopřivná zavedla skipas do mobilu

Ski Areál Kopřivná v Malé Morávce zahájí každodenní provoz večerním lyžováním v pátek 8. 12. Fanoušci zimních sportů se mohou těšit na vyhřívanou šestisedačkovou lanovku s bublinou, dobře ošetřené sjezdovky i otevřené relaxační Apres ski s lehátky a restaurace. Resort Kopřivná letos do rozvoje, přípravy areálu a servisu svých zařízení investoval 13 milionů korun.

„Všichni milovníci zimy si naplno užijí dokonale připravený resort Kopřivná. Začínáme v pátek večerním lyžováním. Komfort a vysoká kvalita služeb, to je recept, kterým Ski Areál Kopřivná přivítá své příznivce od prvního dne provozu,“ slibuje Jan Ležatka, obchodní ředitel resortu.

Resort Kopřivná sází na zavedení služby PhoneTicket neboli skipas v mobilu, která měla loni světovou premiéru právě v resortu Kopřivná.

„Návštěvníci se díky nákupu přes e-shop a využitím technologie PhoneTicket dokážou dostat na velmi zajímavé ceny. Celodenní skipas pro dospělého si mohou zakoupit i za méně než 520 korun, což je ještě méně než loni. Do ceníku se oproti loňsku promítla jen mírná dvouprocentní změna sazby DPH. Některé tarify dokonce zlevnily. Ceny skipasů může snižovat i doba návštěvy. Právě zvolený čas, vedle formy nákupu a jeho včasnosti ovlivňují výslednou cenu. Chceme, aby si dostupné lyžování u nás mohl dopřát každý,“ přibližuje dostupnost lyžování Libor Petrů, provozní šéf ski areálu.

PhoneTicket je technologie, která umožňuje nahrát virtuální skipas do mobilu s tím, že telefon při průchodu turniketem prostřednictvím Bluetooth technologie sám sebe identifikuje jako skipas. To vše proběhne aniž by bylo nutné telefon jakkoli aktivovat nebo vytahovat z kapsy. Provoz má minimální dopad na stav baterie.

„Do Vánoc nabízíme lyžování s velmi výraznou slevou. Také jsme pokročili s budováním „Fajn parku“ pro děti. Letos bude v provozu jeho nová zóna. Pohyblivý pás pomůže s vyvážením dětí a bobů nahoru a dojezd k nafukovací trampolíně určitě malé lyžařky a lyžaři ocení. Lyžařští začátečníci pak dostali i zcela nový pohyblivý pás v areálu lyžařské školy v hodnotě více než tři miliony korun,“ doplňuje Ležatka.

Součástí rozsáhlých investic v hodnotě 13 milionů korun bylo mimo jiné vylepšení profilu sjezdovek, osvětlení nebo zařízení na výdej online zakoupených skipasů. Resort se také chystá novinky, které zvýší informovanost návštěvníků a usnadní komunikaci.

