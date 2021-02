V Hlubočkách, stejně jako ostatní vlekaři, se připravovali na to, že o uplynulém víkendu již bude možné normálně spustit provoz.

„Vláda lhářů nás opět uvedla v omyl. Jen slibovala. Nechala nás utratit stovky tisíc za výrobu technického sněhu, abychom byli připraveni lidem poskytnou službu. Posléze opět obrátili o 180 stupňů,“ rozčiloval se v rozhovoru pro Deník Michal Stojmenov ze Ski Areálu Hlubočky.

O ukončení sezony a uzavření celého areálu před jarními prázdninami, které jsou na Olomoucku v příštím týdnu, neuvažuje.

„Sníh už na svahu je, my jsme ho za stovky tisíc vyrobili. Nevyhrnu ho někam do luk za další peníze. Takto budeme nějakým způsobem nadále fungovat,“ vzkázal návštěvníkům.

Na svahu vyčlenili část výletníkům s plastovými pekáči a sáněmi část. Plochu pokrytou technickým sněhem rozdělili na více sektorů i kvůli bezpečnosti.

„Nemůžeme nikoho vyhánět, nejsme policie, která zasahuje dole u hostinského, který má otevřeno, protože už nemá co do huby,“ poznamenal Stojmenov.

„Děláme maximum v rámci toho celkového chaosu, který vládne a vyžádal si již první oběť. Ti nahoře mají krev na rukou. Kdyby byly lyžařské areály normálně otevřeny, tragédie v Kopřivné by se nikdy nestala,“ je přesvědčen Stojmenov.

Nebezpečný led

V Kopřivné v Jeseníkách v neděli zemřela pětačtyřicetiletá žena, která při rychlé jízdě na bobech narazila do pevné překážky. Zraněním na místě podlehla. Přivolaní záchranáři i přes maximální úsilí již nic nezmohli.

V Hlubočkách zledovatělý svah raději pořádně upravili.

„Měl jsem tolik předvídavosti, že jsem ten příšerný led, na který se nedalo předevčírem stoupnout, celý rozrolboval," reagoval v pondělí Stojmenov.

V neděli opět přijely do Hluboček davy a na sáňkaři a bobaři zaplněném svahu přesto došlo k několika kolizím.

„Nerozumím tomu, proč lyžařské areály nemohou fungovat normálně. Platil by tady řád, bylo by méně lidí, protože by se normálně lyžovalo. Takto je to o pořádný úraz. Před chvíli vrazil malý chlapec na bobech v plné rychlosti ro rozvodné skříně s elektřinou,“ popisovala Deníku Jana Ptáčková. „A to ještě nezačaly jarní prázdniny,“ dodala Olomoučanka.

Stovka na osobu

Provozovatelé střediska v Hlubočkách poprosili návštěvníky, zda by dobrovolně nepřispěli na výrobu technického sněhu, když je nechávají s dětmi bobovat. První víkend vybrali 7 tisíc korun, další 2,5 tisíce.

„Chtěl jsem následně vybírat za vstup do areálu za každou osobu, ale nakonec jsme se dohodli, že za auto. Na den 200 korun. Jenže! Čím dražší auto, tím rychleji se řidič otočí, aby ušetřit dvě stovky, a hledá si místo v okolních ulicích,“ pozastavoval se Michal Stojmenov.

„Od příštího víkendu, kdo nezaplatí za auto, bude platit vstupné na svah. Stovka za osobu. Jinak to už opravdu nejde,“ vzkázal.

Na internetových stránkách střediska odkazují návštěvníky nespokojené se současnou situaci v lyžařských areálech, aby se obrátili na premiéra Andreje Babiše a ostatní členy vlády. Na web připojili jejich e-mailové adresy.