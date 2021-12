„Snad mi to cestou nezhasne,“ kontrolovala plamínek seniorka a děkovala skautům za to, že v nevlídném počasí stáli u Trojice a tradici předávání Betlémského světla nepřerušili ani v době pandemie covidu.

Hlídku drželi skauti ze střediska Jana Boska Olomouc. „Je to tradice, která trvá minimálně patnáct let. Už minulý rok, první v nejisté době pandemie Covidu-19, přicházelo pro Betlémské světlo hodně lidí, byli přátelští a milí. Možná o to více nabyla na významu symbolika klidu Vánoc a přátelství,“ popisoval Václav Venkrbec.

Betlémské světlo zanesli skauti i do chrámů. Lidé si mohou přijít do katedrály svatého Václava, ale i do dalších kostelů po celém Olomouckém kraj. Přenést do svého domova mohou plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle křesťanské tradice narodil Ježíš Kristus.

Do Česka vozí skauti Betlémské světlo již od roku 1989. Tehdy poprvé doputoval až pod sochu sv. Václava v Praze. Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se postupně rozšířila do více než dvou desítek zemí.