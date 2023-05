Mezi koupalištěm a kempem v Litovli vyrůstá nové sportoviště, které ocení hlavně skejtáci a bajkeři. Nejmodernější skatepark a pumptrack v Olomouckém kraji by jim měl sloužit ještě o letošních letních prázdninách. Nové litovelské zázemí pro sport přijde na 11,5 milionu korun.

Litovel buduje parádní skatepark a pumptrack, nejmodernější v Olomouckém kraji. Hotovo bude o letních prázdninách. | Video: Tauberová Daniela

Staveniště bylo firmě předáno počátkem května a areál na louce v rekreační zóně mezi koupacím biotopem a loděnicí by mohl sloužit veřejnosti v průběhu srpna letošního roku.

„Půjde o jeden z nejmodernějších parků pro tyto sporty. Přizvali jsme litovelské skejťáky, kteří se měli možnost vyjádřit k podobě skateparku a společně s odborníky navrhnout, jaké by tam chtěli prvky, aby to pro ně bylo co nejatraktivnější,“ popisoval starosta Litovle Viktor Kohout.

Skatepark a pumptrack v Litovli, celková vizializace stavby.Zdroj: MěÚ Litovel

Areál buduje společnost Hydro Gas Manufacture, jež vyhrála výběrové řízení. Patří mezi dvě specializované firmy na tyto stavby v České republice.

„Museli jsme si počkat. Čekací lhůty na realizaci u této společnosti jsou přibližně dva roky. Věříme, že se nám čekání vrátí v kvalitě odvedené práce,“ podotkl starosta Litovle.

Nové sportoviště u koupaliště nahradí zastaralý skatepark na sídlišti Karla Sedláka, který se skládá z kovových prvků a na jeho hlučný provoz si místní obyvatelé již několik let stěžují. Sepsali kvůli tomu i petice.

Na skatepark a pumptrack by město chtělo získat dotaci, o kterou již požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náklady činí 11,5 milionu korun.