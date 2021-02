Situace v horských střediscích a příhraničních oblastech je podle ministra Jana Blatného kritická. „Nová data jasně ukazují, že řada obyvatel ignoruje nařízení. Osobně podobné chování považuji za neuctivé vůči lékařům, kteří se starají o nemocné s covidem a zároveň za mimořádně neodpovědné vůči všem ostatním obyvatelům, které tito lidé vystavují nebezpečí nákazy,“ hodnotil v úterý situaci ministr. „Je evidentní, že část obyvatel si neuvědomuje nebezpečí tzv. britské mutace viru, která se šíří násobně rychleji," poukázal Blatný. V horských okresech Olomouckého kraje není situace nijak dramatická.

Na Šumpersku je nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 382 za posledních 7 dní, pro srovnání na Olomoucku je to 310.

Na Jesenicku je situace v porovnání se zbytkem kraje vůbec nejklidnější – 121 případů v přepočtu na 100 tisíc.

Podle epidemiologů konkrétně na Jesenicku nyní není evidováno žádné ohnisko.

„Ani zvýšený výskyt aktivních případů onemocnění Covid-19, a to i s ohledem na fakt, že v této oblasti se nenachází hraniční přechod,“ sdělila ve středu Deníku Andrea Škurková z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Nápor výletníků? Ven nechodíme

V obležení výletníků byly o lednových víkendech Pohořany u Olomouce. Auta lemovala hlavní silnici i ulice v této místní části Dolan. Lidé braly útokem tamní kopce a běžecké stopy.

„Přáli bychom si, aby ten nápor nebyl takový, je to jisté riziko. Nevím o tom, že bychom kvůli tomu měli ohnisko nákazy. Na druhou stranu, co mají ti lidé dělat, hlavně rodiny s dětmi? Už to trvá rok a děti se potřebují vyřádit,“ reagovala Marie Veselá z Pohořan.

„Když je tu výletníků nejvíce, ven nechodíme. Chráníme se, abychom něco nedonesli domů,“ doplnila obyvatelka, která žije v domácnosti s více než devadesátiletou maminkou.

Na území Olomouckého kraje jsou podle Škurkové výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy novým koronavirem, stále primárně navázány na rodinu či pracoviště.

„I když na pracovišti jsou dle sdělení trasovaných osob důsledně dodržována protiepidemická opatření – ochrana nosu a úst, dodržování rozestupů, větrání prostor, dezinfekce prostor,“ sdělila hygienička.

O tom, že jsou horské oblasti, kde se o víkendech shlukují davy výletníků, semeništěm nákazy koronavirem, pochybuje Michal Stojmenov ze Ski areálu Hlubočky.

„Je to vylhaný argument, aby střediska zůstala nadále uzavřena a nemohlo se lyžovat. Hory nejsou semeništěm viru, naopak. A i kdyby to tak bylo, a tomu já nevěřím, tak by to bylo jedině důsledkem stávající situace, kdy střediska nemohou fungovat v režimu, kdy by mohla ohlídat, aby se lidé neshlukovali, a dát tomu nějaký řád,“ řekl Deníku.

Prázdniny: respektujte, neobcházejte

V příštím týdnu začínají v části Olomouckého kraje jarní prázdniny a podle hygieniků by měli lidé na cestách dodržovat protiepidemická opatření.

„S ohledem na aktuální epidemickou situaci v celé České republice, a s tím související zátěži na zdravotnický systém, je na zodpovědnosti každého z nás, jak budeme dodržovat mimořádná opatření. Měli bychom je spíše respektovat, než je obcházet,“ apelovala Andrea Škurková.

Za úterý bylo v Olomouckém kraji podle údajů Ministerstva zdravotnictví potvrzeno 510 případů Covid-19, v pondělí 488. Čísla jsou podobná počátku minulého týdne.

Aktuálně se s nákazou potýká 4 981 lidí. Hospitalizováno bylo včera v nemocnicích v regionu 368 pacientů s covidem.