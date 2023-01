Sítě v sále nebo konec? Muzeum hledá, jak zachránit úspěšnou výstavu

Úspěšná výstava Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO) s názvem Dětský svět zůstává nepřístupná veřejnosti. Pokud se podaří provizorně zabezpečit strop, ze kterého se kvůli prasklinám v klenbě začala drolit omítka, mohli by se návštěvníci do výstavního sálu svaté Kláry vrátit. Jisté to ale není.

Vlastivědné muzeum v Olomouci | Foto: Deník/Magda Vránová