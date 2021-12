Do malování kamínků pod odborným vedením se může v úterý 28. prosince pustit každý, kdo v 9 hodin dorazí do Art Rubicon v Dobnerově ulici. V ceně 150 korun je zahrnutý materiál i lektor, malovat se bude až do 12 hodin. Kdo by si chtěl během vánočních svátků protáhnout tělo jógou, může ve stejný den na stejném místě od 18 do 19 hodin absolvovat podvečerní hathajógu s Monikou. Vstupné je 120 korun.

Ve středu 29. prosince zve Moravské divadlo na operu Nabucco, začíná v 19 hodin. Ve čtvrtek 30. prosince je v Moravském divadle možné shlédnout výpravné představení Louskáček – Kouzelný příběh. Začátky představení jsou ve 14 a v 19 hodin. Diváci se mohou těšit na představení, které je vtáhne do kouzelné vánoční atmosféry, na chvíle s překrásnou hudbou Petra Iljiče Čajkovského, nádhernými kostýmy a pohádkovou scénou.

Spoustu zábavy si v Moravském divadle užijí všichni, kdo přijdou v pátek 31. prosince v 16 hodin na Silvestrovský stand-up. Soubor činohry si nachystal stand-up speciál, díky kterému diváci zjistí, jak to doopravdy bylo s poslední večeří Ježíše Krista, co si říkají vánoční kapři v kádi před obchodním centrem nebo jak je možné, že jsou koledy plné nesmyslů. Nebude chybět ani světoznámý vánoční hit a dokonce přijde i kouzelník.

O kulturu nebude nouze ani první den roku 2022. Speciální koncert nazvaný Novoroční operní gala pořádá v sobotu 1. ledna Moravská filharmonie. Začátek je v 15.30 hodin, na programu jsou například díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Giuseppe Verdiho či Oskara Nedbala.

Výstavy i bazén

Vybírat z několika zajímavých výstav je nyní možné ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. To bude od pondělí do čtvrtka otevřeno od 10 do 17 hodin, na Silvestra od 10 do 13 hodin. K vidění je například kouzelná výstava Modrobílé Vánoce, která představuje tradiční řemeslo a fenomén modrotisku prostřednictvím tvorby výtvarnice Antonie Dostálkové. Jedinečný zážitek nabízí multimediální expozice věnovaná římskému císaři a českému králi Rudolfu II.

Olomoucká zoologická zahrada má pro veřejnost v době od 27. do 30. prosince otevřeno od 9 do 18 hodin. Poslední den v roce mohou návštěvníci přijít v době od 9 do 14 hodin a na Nový rok od 9 do 18 hodin.

Protáhnout si tělo po svátečním hodování může každý, kdo vyrazí na olomoucký plavecký stadion nebo do aquaparku. Krytý bazén bude od pondělí do čtvrtka v provozu od 9 do 21 hodin, na Silvestra má zavřeno.

Aquapark je ve stejné dny otevřený od 9 do 20 hodin a na Silvestra až do 18 hodin. Pro návštěvníky se aquapark otevře hned 1. ledna od 13 do 20 hodin, plavecký stadion bude na Nový rok zavřený a návštěvníky přivítá až 2. ledna.

Milovníci bruslení si mohou zajet na kluziště například do Velké Bystřice nebo Hluboček na Olomoucku. Podrobné informace o provozní době a pronájmech ledových ploch jsou k dispozici na webu města Velká Bystřice i obce Hlubočky.

