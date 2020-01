Již 36. ročník tradičního Silvestrovského běhu, který pořádá TJ Liga stovkařů Olomouc, zaplní poslední den v roce olomoucké Smetanovy sady.

Na výběr jsou tři délky tratě, 1300, 2600 a 5200 metrů, které tvoří jeden, dva a čtyři okruhy parkem. Nahlásit se k běhu jde v hudebním altánu u restarace Fontána sadech od 13 do 13:50, běh začíná ve 14 hodin.

Organizátoři upozorňují na to, že se nejedná o závod, akce proběhne za jakéhokoliv počasí.

Trať, která vede po asfaltových cestách ve Smetanových sadech, lze absolvovat také s kolečkovými bruslemi, kočárkem, či jen ve vycházkovém tempu.

Startovné je dobrovolné, ceny získají nejrychlejší běžci na konci každé vzdálenosti a po skončení proběhne tombola, ve které se bude losovat z kuponů všech startovních čísel.

Silvestr na hradech

Na silvestrovský program zve 31. prosince hrad Šternberk. V úterý tam budou připraveni slavnostně naladění průvodci a hrad vyzdobený v duchu vánoc. Prohlídky se uskuteční od 10 do 15 hodin. Chybět nebude občerstvení a o hudební doprovod se postará flašinetářka.

Zájemci si mohou vyzkoušet i netradiční bežecké závody v krátkém bludišti.

Nevšední prohlídky jsou na silvestra připraveny i na hradě Bouzov. Procházky zimním hradem se konají mezi 13. a 16. hodinou. Účast je třeba telefonicky rezervovat na tel. 775 888 960.

Párty v klubech

Spoustu akcí připravily na přelom roku i olomoucké kluby a restaurace.

Kromě tradičních silvestrovských programů lze zajít například i na divoký Latino Silvestr do OpenWine baru v Uhelné ulici, na "retro mejdan" v retro klubu Tržnice nebo se vydatně protančit do nového roku na dvou velkých parketech Best Sportcentra na Dolní Hejčínské v Olomouci.

Silvestr na Kamenné boudě

Silvestra v lese a na čerstvém vzduchu můžete zažít při tradiční a hojně navštěvované akci na Kamenné boudě. Tu najdete na lesním úseku Bělá mezi Velkým Újezdem a Tršicemi na Olomoucku.

Akci, která se poprvé uskutečnila v roce 1984, už letitě pod svou patronací pořádají dobrovolní hasiči z Velkého Újezdu na Olomoucku. Každý rok sem na loučení se starým rokem zamíří okolo dvou tisíc lidí.

Letošní setkání začíná 31. prosince od 10 hodin a potrvá do setmění, občerstvení zajištěno.

Show otužilců

Tisíce lidí každý rok na Silvestra přiláká pestrobarevná a rozdováděná show otužilců v řece Bečve v Přerově.

Tradiční show začíná u sokolovny 31. prosince úderem druhé hodiny odpoledne.

Do studené Bečvy se ponoří na čtyři desítky otužilců z různých koutů Moravy. Poslední den v roce zpestří divákům plavci v recesistických kostýmech, kteří - pokud Bečva nezamrzne - urazí ve vodě trasu od sokolovny k lávce U loděnice. Účastníci tradičně pošlou po hladině kytičku Františkovi Venclovskému.

Procházka Holickým lesem

Po silvestrovských oslavách lze provětrat údy a plíce třeba Novoroční procházkou Holickým lesem.

Sraz účastníků je 1. ledna ve 14 hodin na konečné zastávce autobusu číslo 19 – Holický dvůr. Na stejném místě také vycházka v přibližně 16.30 hodin skončí.

Akci pořádá Spolek pro Holický les.

Novoroční ohňostroj v Olomouci

Ohňostroj přivítá nový rok v Olomouci 1. ledna.

Odpolední program na Horním náměstí nabídne zábavu pro rodiny, samotný ohňostroj pak ozáří nebe nad městem v 18 hodin.

Novoroční výšlap na Kosíř

Na příjemnou procházku zimní přírodou mohou ve středu 1. ledna vyrazit zájemci, kteří se chtějí po vánočních svátcích protáhnout a užít si výhled z výšky.

Mikroregion Kosířsko zve na tradiční novoroční výstup k rozhledně na Velkém Kosíři. Ta bude pro návštěvníky otevřená v době od 9 do 15 hodin.

Pořadatelé pro turisty připraví občerstvení a teplé nápoje na zahřátí. Vstupné pro děti od 6 do 15 let je 10 korun, dospělí za vyhlídku zaplatí 30 korun.

Výstup na Bradlo i Jedovou

Na již 34. ročník Novoročního výstupu na Bradlo zve Klub českých turistů z Uničova. Na nejvyšší bod Úsovské vrchoviny lze vyrazit z Nové Hradečné nebo z Libiny. Akce je naplánována mezi 8. a 14. hodinou.

Na Nový rok se dá společně vystoupat například také na kopec Jedová u Pohořan. Na výšlap, který pořádají olomoučtí turisté, se můžete vydat z různých směrů, akce má cílové zázemí mezi 10 a 14 hodinou v dolní hospodě v Pohořanech.