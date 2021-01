Zásadní změnou oproti minulým rokům je bezesporu zákaz vycházení, který platí už od 21. hodiny a trvá do 5. hodiny ráno. Kdo nemíří do nebo z práce, neměl by se v tuto dobu pohybovat venku.

Nejpřísnější pátý stupeň protiepidemického systému PES zahrnuje rovněž zákaz shromažďování i popíjení alkoholu na veřejnosti.

Výjimkou není ani poslední den roku, kdy se lidé běžně scházejí se svými příbuznými či přáteli a čas tráví v ulicích nebo na náměstích vzájemným se objímáním, připíjením a pohledem na novoroční ohňostroj.

Silvestr 2020 - co se nesmí?

- restaurace a bary jsou zavřené, fungovat mohou jen přes výdejní okénko jako prodej "s sebou" - i ta ale musí mít zavřeno v noci mezi 21h a 5h

- omezení pohybu v ulicích přes den na cesty do práce, na nákupy, za osobou blízkou či za rodinou, za lékařem

- zákaz vycházení mezi 21h a 5h ráno (kromě cest do práce, povolené je i venčení psa do 500m od domu)

- zákaz shromažďování více než dvou osob (pokud nejsou členy jedné domácnosti)

- zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti

- prodej pyrotechniky je zakázaný - nejde o nezbytné zboží

- organizované ohňostroje jsou v naprosté většině případů zrušeny, individuální odpalování pyrotechniky řeší vyhlášky jednotlivých obcí a měst



Co se může? Povoleno je

- pohyb v parku

- práce na zahradě

- individuální sportování venku

- výlety na chaty a chalupy (pouze však v rámci rodiny)



Večírek doma? Jen s rodinou, říká vláda



V současné době je výrazně omezen volný pohyb osob. Z těchto důvodů není povoleno se stýkat s osobami, které nejsou členy vaší domácnosti či rodiny.

Není povoleno pořádat či se účastnit večírků, větších setkání ani oslav. Jakákoliv setkání osob z různých domácností mohou rozšířit nákazu.



Nadále je ale povolený styk s osobami žijícími ve stejné domácnosti – takže večírek s vašimi spolubydlícími či rodinou je povolen. Pokud by přesto došlo ke styku s nakaženou osobou, musíte neprodleně tuto skutečnost oznámit svému lékaři (nemocnici, hygieně atd.).



Výjimku mají i rodiny či osoby blízké. Je tedy povoleno pořádat např. rodinnou oslavu, které se navíc bude účastnit i vaše přítelkyně (jedná se o osobu blízkou). Pamatujte ale, že tím můžete zbytečně přenést nákazu na druhou osobu, která tak může ohrozit své blízké.



Zdroj: vládní Covid portál

Policie: Snaha o domluvu

Na dodržování vládních opatření budou dohlížet strážníci a policisté, stejně jako na veřejný pořádek i bezpečnost osob a majetku.

„Oproti ostatním silvestrům to nebude velký rozdíl. Mírně zvýšený dohled už tradičně bude, ale neplánujeme žádné masivní nasazení sil a prostředků,“ prozradil preventista a mluvčí prostějovských policistů František Kořínek.

Zároveň vyzval občany, aby se řídili platnými nařízeními. Pokud by došlo k jejich porušování, muži zákona by museli zakročit.

„Budeme se snažit řešit vše spíše domluvou, nicméně v závažnějších případech přistoupíme i k represivnímu řešení,“ zdůraznil Kořínek.

V takové situaci lze uložit pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Makrely na Poděbradech

Kdo rád trávil poslední den roku v hospodě, baru nebo třeba na horské chatě, má smůlu. I tato zařízení jsou kvůli pandemii zavřená. Lidé se tak o silvestrovském dni mohou projít hlavně do přírody.

Lákavou nabídkou je kupříkladu procházka přes přírodní koupaliště Poděbrady, kde kolemjdoucí potěší místní restaurace.

„Na silvestra i na Nový rok budeme mít otevřeno a vymysleli jsme pro vás na zakončení roku malé překvapení. Na silvestra se můžete těšit na naše vyhlášené makrely a na Nový rok už tradičně na pečenou kýtu,“ stojí na facebookové stránce olomoucké Poděbrady. Chybět nebude ani čočková polévka.

Personál doufá a věří, že se kolemjdoucí mezi 10. a 17. hodinou zastaví, aniž by se shromažďovali a porušovali vládní opatření.

Poslední den roku letos nedoprovodí aní tradiční akce je jako je Silvestrovský běh v Olomouci či otužilecká show v řece Bečvě v Přerově, která jinak každý rok přiláká tisíce diváků.

Pořadatelé olomouckého Silvestrovského běhu nicméně zvou na 31. prosince alespoň k neorganizovanému proběhnutí se Smetanovými sady.

"Mezi 11. a 16. hodinou budeme v hudebním altánku, přijďte nás pozdravit! Nějakou maličkost pro vás mít budeme a případně oceníme příspěvek do pokladničky, který využijeme při dalších, snad už obvyklých Silvestrácích. Prosime o dodržování všech opatření, neshlukujte se u altánku," píše vytrvalecká Liga stovkařů na svém facebooku.

Na Nový rok si lidé letos neužijí ani hromadný výstup na vrchol Velkého Kosíře či organizovaný ohňostroj v centru Olomouce. Pozitivní náladu si ale od 16 hodin mohou navodit online koncertem Moravské filharmonie prostřednictvím jejího webu a Facebooku.

Nekrmte zvířata ani přes plot

Značně omezené možnosti na silvestra zajisté ocení záchranáři, lékaři nebo hasiči, ale také majitelé psů nebo zaměstnanci zoologických zahrad. Zoo na Svatém Kopečku předem požádala všechny nadšence ohňostrojů, aby zvážili nezbytnost odpalování petard v blízkosti areálu, především v okolí návrší se svatokopeckou bazilikou.

„Máme březí kopytníky, kteří mohou potratit, nebo extrémně plachá zvířata, která mohou reagovat na jakékoliv zvuky a rychle se splašit. Je nutné si uvědomit, že zvíře slyší a vnímá zvuky až padesátkrát intenzivněji než my lidé,“ vysvětlila mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská. Pyromani by měli dát přednost spíše prskavkám.

I zoologická zahrada je pro veřejnost uzavřená. Kdo se chystá na procházku alespoň do jejího okolí, neměl by zvířatům nic nosit nebo házet přes plot, třeba zbytky vánočního cukroví či slavnostních chlebíčků.

„Nad jídelníčkem zvířat bdí naše paní krmivářka a tu krmnou dávku přesně stanovuje na jedince a den dle přísných kritérií. Byť by to lidé jistě mysleli dobře, spousta zvířat by mohla mít zažívací potíže,“ varovala Gronská.