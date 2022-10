Do panelových domů na sídlišti v Lutíně se lidé stěhovali zejména v letech 1985 a 1986.

„Místní tomu tady říkají Mačkalov, protože nikde jinde v obci nejsou bytové domy postaveny tak těsně u sebe. Léta se s tím tady nic nedělalo, obyvatele trápil nedostatek parkovacích míst. Vešlo se sem jen okolo třiceti vozidel a to už byly všechny plochy plné, řidiči pak odstavili auta doslova kde se dalo,“ popsal starosta Jakub Chrást.

Díky revitalizaci, která na sídlišti právě probíhá, by se měli tamní obyvatelé už brzy dočkat nových parkovacích míst i chodníků. Přibude také další zeleň, okrasné keře i stromy.

„Už proběhla výměna vodovodu, hydrantů, přeložka teplovodu a byly nainstalovány optické sítě. Vznikne tady padesát parkovacích stání, z toho tři místa budou vyhrazena pro vozíčkáře. Mezi parkovacími zálivy budou vysázeny mladé stromy, aby tady nevznikla jen velká vybetonovaná plocha. Po dokončení stavebních prací se počítá se sadovými úpravami a novými záhony před bytovými domy,“ upřesnil Jakub Chrást s tím, že hotovo má být v listopadu.

Obec se dvakrát pokoušela získat na proměnu sídliště dotace, ale protože neuspěla a opakovaně skončila mezi náhradníky, pustila se do revitalizace ze svého.

„Místní neměli kde parkovat, léta si na to oprávněně stěžovali a my jsme jim chtěli pomoci. Rozhodli jsme se, že už nebudeme zase žádat o dotaci a znovu čekat, jak to dopadne. Všechno uhradíme z obecního rozpočtu, celkové náklady dosáhnou asi 14 milionů korun,“ poznamenal starosta s tím, že ani toto navýšení počtu parkovacích stání nebude potřebám místních obyvatel stačit.

V novém volebním období se proto vedení obce zaměří na výstavbu dalšího parkoviště přímo za sídlištěm směrem na Hněvotín.

„V územním plánu i ve studii regenerace celého sídliště se s tímto záměrem již počítá. Bude nutné ještě vykoupit pozemky od soukromých majitelů a vypracovat projektovou dokumentaci. Vypadá to, že také na toto parkoviště si bude obec muset postupně našetřit ze svého rozpočtu. Náklady odhadujeme na přibližně patnáct milionů korun,“ dodal Jakub Chrást.