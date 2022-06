Poté, co pumpu u frekventovaného vnitřního městského okruhu zavřela, začala lokalita chátrat. Do myčky se vlámali bezdomovci a co se dalo zpeněžit, zloději odmontovali a odnesli. V hlavní budově ještě nedávno fungovalo bistro.

U nádraží vyroste Complex City s byty i obchůdky. Developer slibuje hodně zeleně

Společnost Shell už o provozování této pumpy v Olomouci zájem nemá a obnovovat provoz nebude. Nemovitosti chce prodat. Jak sdělila Olomouckému deníku, v těchto dnech jedná s firmou, která o ni projevila zájem.

Jestli si zde motoristé opět natankují pohonné hmoty, nebo na místě pumpy časem vznikne něco úplně jiného, společnost Shell neprozradila.

„Momentálně není možné sdělit více informací o plánech. Ty už budu v gesci budoucího nového vlastníka,“ reagovala mluvčí společnosti Jana Voštinárová

U tržnice, kde stály oprýskané stánky, vzniká zelený odpočinkový kout