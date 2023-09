Velké setkání absolventů pořádá Univerzita Palackého (UP) při příležitosti svých kulatin. Pro všechny, kteří se chtějí potkat se svými bývalými spolužáky a kolegy, připravila Absolventský den. V Olomouci se uskuteční 9. září a kromě komentovaných prohlídek a volných vstupů do univerzitních budov nabídne křest piva, kvíz, vyjížďku lodí nebo filmové projekce.

Setkání absolventů Univerzity Palackého v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petra Pášová

„Na chvíle, které jsme prožívali se spolužáky během studií, většinou vzpomínáme jako na jedno z nejkrásnějších období v našich životech. Absolventský den je skvělou příležitostí, jak si studentské roky připomenout, podívat se na místa, kde jsme je prožívali, a potkat se se svými přáteli,“ zval všechny absolventy rektor UP Martin Procházka.

Program je nabitý a odstartuje už v dopoledních hodinách, kdy jednotlivé fakulty zpřístupní pro absolventy své prostory. Zájemci si budou moci prohlédnout například bývalý jezuitský konvikt – současné Umělecké centrum UP nebo terasu na střeše přírodovědecké fakulty.

„Nahlédnout do zákulisí oddělení, které natáčí dokumenty a vyrábí přímé přenosy například z univerzitního hokeje, umožní návštěva Audiovizuální produkce UP. Součástí prohlídky bude také natočení krátkého přání univerzitě k jejím 450. narozeninám,“ vyjmenovával z programové nabídky mluvčí UP Egon Havrlant.

Sdílená kola a ubytování

Kdo bude chtít z nabitého programu vidět a zažít co nejvíce, může se v univerzitní Olomouci pohybovat na sdíleném kole. Všichni absolventi mají díky vstřícnosti partnera Nextbike dvě patnáctiminutové jízdy zdarma. Musejí jen zadat speciální kód.

„Absolventi, kteří by si chtěli užít svůj den naplno a pobýt v univerzitním městě po celý víkend, mohou také využít nabídku zvýhodněného ubytování v centru Olomouce,“ doplnila Zuzana Kullová.

Čas bude i na odpočinek a dobití energie. Tichou zónu poskytnou návštěvníkům UP parkánové zahrady, jejichž krásu lze obdivovat od ranních hodin až do večera.

„Hned dvě fakulty současně připravily stříbrné promoce. Setkají se na nich ti, kteří v roce 1998 absolvovali právnickou či přírodovědeckou fakultu,“ zmínil slavnostní bod mluvčí UP.

Projížďka lodí i křest piva

Součástí dopoledního programu Absolventského dne UP je rovněž vyjížďka centrem města na Ololodi či prohlídka potrubní pošty ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Absolventský den nabídne také křest piva, které se zrodilo v experimentálním mikropivovaru Eureka na katedře analytické chemie přírodovědecké fakulty.

„Jak napovídá jeho název RE450N UP, vzniklo speciálně k letošnímu významnému výročí olomoucké univerzity,“ přiblížil Egon Havrlant.

Do programu pro absolventy se zapojil i festival Academia Film Olomouc, který v kině Metropol připravil speciální projekci dokumentu Jeseníky – království horské divočiny.

Podvečerní a večerní program setkání pak vyvrcholí v Jazz Tibet Clubu. V hospodském kvízu mohou absolventi otestovat své znalosti o historii i současnosti univerzity, na stejném místě pak program zakončí vystoupení olomoucké jazzové a swingové kapely HB Band.

Kompletní program Absolventského dne UP, praktické informace i registrační formulář jsou dostupné na webu.

Placka jako vstupenka



Aby zájemcům nic neuniklo, doporučují organizátoři Absolventského dne UP nejprve navštívit stánek před univerzitním informačním centrem a obchodem UPoint na Horním náměstí.

„Tam získají potřebné informace i absolventskou placku, kterou budou potřebovat pro vstup na vybrané akce,“ informovala Zuzana Kullová z oddělení univerzitních akcí.

Většina programu je pro absolventy zdarma, kvůli omezené kapacitě je však třeba se registrovat prostřednictvím formuláře na webu.